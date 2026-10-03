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Ножницы лезвийные Зубр ЗНЛ-500 купить с доставкой в Москве
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Ножницы лезвийные Зубр ЗНЛ-500

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Ножницы лезвийные Зубр ЗНЛ-500 - фото 1
Ножницы лезвийные Зубр ЗНЛ-500 - фото 2
Ножницы лезвийные Зубр ЗНЛ-500 - фото 3
Ножницы лезвийные Зубр ЗНЛ-500 - фото 4
Ножницы лезвийные Зубр ЗНЛ-500 - фото 5
Ножницы лезвийные Зубр ЗНЛ-500 - фото 6
Ножницы лезвийные Зубр ЗНЛ-500 - фото 7
Ножницы лезвийные Зубр ЗНЛ-500 - фото 8
Ножницы лезвийные Зубр ЗНЛ-500 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы электрические
В кейсе
да
Минимальный радиус реза
40
Максимальная толщина реза, мм
2.5
Глубина реза стали до 800 Н/мм2
2.5
Питание
сеть
  • Ножницы лезвийные Зубр ЗНЛ-500 - фото 1
  • Ножницы лезвийные Зубр ЗНЛ-500 - фото 2
  • Ножницы лезвийные Зубр ЗНЛ-500 - фото 3
  • Ножницы лезвийные Зубр ЗНЛ-500 - фото 4
  • Ножницы лезвийные Зубр ЗНЛ-500 - фото 5
  • Ножницы лезвийные Зубр ЗНЛ-500 - фото 6
  • Ножницы лезвийные Зубр ЗНЛ-500 - фото 7
  • Ножницы лезвийные Зубр ЗНЛ-500 - фото 8
  • Ножницы лезвийные Зубр ЗНЛ-500 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 93495
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножницы лезвийные Зубр ЗНЛ-500
6 860 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ножницы электрические
В кейсе
да
Минимальный радиус реза
40
Максимальная толщина реза, мм
2.5
Глубина реза стали до 800 Н/мм2
2.5
Питание
сеть
Мощность
500 Вт
Аккумулятор в комплекте
нет
Ширина, см
36
Высота, см
24.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х25х11
Вес, кг.
3.6

Описание товара Ножницы лезвийные Зубр ЗНЛ-500

Ножницы листовые ЗУБР ЗНЛ-500 серия «ПРОФЕССИОНАЛ» Описание Ножницы по металлу электрические ЗУБР ЗНЛ-500, предназначены для резки листового металла. Возможность резать листовой металл толщиной до 2,5 мм. Позволяет производить фигурную резку с радиусом до 40 мм. Удобный хват для большего комфорта и лучшего качества работы. Отличный обзор линии реза. Высокая скорость резки благодаря мощному двигателю и специальному механизму. Защитный козырек защищает руки и предотвращает травмы от стружки. Ножи с 4-мя режущими гранями. Быстрая система смены ножей для большей производительности. Набор щупов в комплекте для настройки механизма под толщину разрезаемого металла. Удобный пластиковый кейс для хранения и переноски. Технические характеристики Min радиус резания, мм: 40 Вес в упаковке, кг: 3.5 Габариты, мм: 360x95x250 Комплектация: кейс Мах толщина реза, мм: 2.5 Мощность, Вт: 500 Напряжение питания, В: 220 Сменные ножи: есть Число ходов на холостом ходу, ход/мин: 1800 Вес изделия, кг: 2.4



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Ножницы лезвийные Зубр ЗНЛ-500




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ножницы электрические
В кейсе
да
Минимальный радиус реза
40
Максимальная толщина реза, мм
2.5
Глубина реза стали до 800 Н/мм2
2.5
Питание
сеть
Мощность
500 Вт
Аккумулятор в комплекте
нет
Ширина, см
36
Высота, см
24.5
Страна производитель
Китай
Описание
Ножницы листовые ЗУБР ЗНЛ-500 серия «ПРОФЕССИОНАЛ» Описание Ножницы по металлу электрические ЗУБР ЗНЛ-500, предназначены для резки листового металла. Возможность резать листовой металл толщиной до 2,5 мм. Позволяет производить фигурную резку с радиусом до 40 мм. Удобный хват для большего комфорта и лучшего качества работы. Отличный обзор линии реза. Высокая скорость резки благодаря мощному двигателю и специальному механизму. Защитный козырек защищает руки и предотвращает травмы от стружки. Ножи с 4-мя режущими гранями. Быстрая система смены ножей для большей производительности. Набор щупов в комплекте для настройки механизма под толщину разрезаемого металла. Удобный пластиковый кейс для хранения и переноски. Технические характеристики Min радиус резания, мм: 40 Вес в упаковке, кг: 3.5 Габариты, мм: 360x95x250 Комплектация: кейс Мах толщина реза, мм: 2.5 Мощность, Вт: 500 Напряжение питания, В: 220 Сменные ножи: есть Число ходов на холостом ходу, ход/мин: 1800 Вес изделия, кг: 2.4


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы лезвийные Зубр ЗНЛ-500 - данный товар вы можете купить по цене 6860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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