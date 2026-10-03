Ножницы лезвийные Зубр ЗНЛ-500
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Характеристики
Описание товара Ножницы лезвийные Зубр ЗНЛ-500
Ножницы листовые ЗУБР ЗНЛ-500 серия «ПРОФЕССИОНАЛ» Описание Ножницы по металлу электрические ЗУБР ЗНЛ-500, предназначены для резки листового металла. Возможность резать листовой металл толщиной до 2,5 мм. Позволяет производить фигурную резку с радиусом до 40 мм. Удобный хват для большего комфорта и лучшего качества работы. Отличный обзор линии реза. Высокая скорость резки благодаря мощному двигателю и специальному механизму. Защитный козырек защищает руки и предотвращает травмы от стружки. Ножи с 4-мя режущими гранями. Быстрая система смены ножей для большей производительности. Набор щупов в комплекте для настройки механизма под толщину разрезаемого металла. Удобный пластиковый кейс для хранения и переноски. Технические характеристики Min радиус резания, мм: 40 Вес в упаковке, кг: 3.5 Габариты, мм: 360x95x250 Комплектация: кейс Мах толщина реза, мм: 2.5 Мощность, Вт: 500 Напряжение питания, В: 220 Сменные ножи: есть Число ходов на холостом ходу, ход/мин: 1800 Вес изделия, кг: 2.4
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