Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Отбойный молоток
Мощность, Вт
2000
Тип патрона
SDS-Hex
Макс. количество ударов в минуту
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 580 руб.
В наличии
Код товара: 93454
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
34 580 руб.
- Гарантия производителя: 3 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отбойный молоток
Макс. энергия удара
50
Упаковка
кейс
Мощность, Вт
2000
Тип патрона
SDS-Hex
Макс. количество ударов в минуту
0
Ширина, см
20.8
Высота, см
36.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х36х19
Вес, кг.
25.4
Описание товара Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК
мощность - 2000 Вт, количество ударов - 1400 уд./мин., сила удара - 50 Дж
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Отбойный молоток
Макс. энергия удара
50
Упаковка
кейс
Мощность, Вт
2000
Тип патрона
SDS-Hex
Макс. количество ударов в минуту
0
Ширина, см
20.8
Высота, см
36.8
Страна производитель
Китай
мощность - 2000 Вт, количество ударов - 1400 уд./мин., сила удара - 50 Дж
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Отбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК - этот товар вы можете купить по цене 34580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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