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Главная Товары для спорта и отдыха Товары для спорта Фитнес и аэробика Носки противоскользящие для занятий йогой Bradex SF 0085

Носки противоскользящие для занятий йогой Bradex SF 0085

Артикул: 79211
  • Носки противоскользящие для занятий йогой Bradex SF 0085 - фото 1
  • Носки противоскользящие для занятий йогой Bradex SF 0085 - фото 2
  • Носки противоскользящие для занятий йогой Bradex SF 0085 - фото 3
Носки противоскользящие для занятий йогой Bradex SF 0085 - фото 1
Носки противоскользящие для занятий йогой Bradex SF 0085 - фото 2
Носки противоскользящие для занятий йогой Bradex SF 0085 - фото 3
430 руб. 
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Артикул: 79211
В наличии
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БрендBradex
Тип товараНоски противоскользящие
Вес, кг0.2

Носки противоскользящие Bradex SF 0085 выполнены из хлопка, имеют противоскользящую накладку и разделенные пальцы. Комфортно сидят на ноге, усиливают сцепление с поверхностью. Позволяют выполнять упражнения без использования специального коврика.

Особенности:

  • Материал изготовления - хлопок, ПВХ;
  • Женская модель;
  • Цвет - голубой;
  • Разделенные пальцы;
  • Рекомендована стирка в холодной воде;
  • Размер - 36-42.

Комплектация:

  • Носки противоскользящие Bradex SF 0085;
  • Упаковка.


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Носки противоскользящие для занятий йогой Bradex SF 0085 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 430 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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