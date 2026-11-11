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Toshiyuki Tsuchitori, Ryuichi Sakamoto - Dissapointment-Hateruma (3700604777168) купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Toshiyuki Tsuchitori, Ryuichi Sakamoto - Dissapointment-Hateruma (3700604777168)

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Toshiyuki Tsuchitori, Ryuichi Sakamoto - Dissapointment-Hateruma (3700604777168) - фото 1
Toshiyuki Tsuchitori, Ryuichi Sakamoto - Dissapointment-Hateruma (3700604777168) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Toshiyuki Tsuchitori, Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
Dissapointment-Hateruma
Жанр
Soul-Blues
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Toshiyuki Tsuchitori, Ryuichi Sakamoto - Dissapointment-Hateruma (3700604777168) - фото 1
  • Toshiyuki Tsuchitori, Ryuichi Sakamoto - Dissapointment-Hateruma (3700604777168) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 500 руб. 
В наличии
Код товара: 755037
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Toshiyuki Tsuchitori, Ryuichi Sakamoto - Dissapointment-Hateruma (3700604777168)
5 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ALM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ALM
Barcode
[3700604777168]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Toshiyuki Tsuchitori, Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
Dissapointment-Hateruma
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Aya, Utsuwa No Naka, Music Differencielle 1°, Music Differencielle 2°
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200

Описание товара Toshiyuki Tsuchitori, Ryuichi Sakamoto - Dissapointment-Hateruma (3700604777168)

«Disappointment-Hateruma» — знаковый совместный альбом японского перкуссиониста Тосиюки Цутитори и культового композитора Рюити Сакамото, выпущенный в 1976 году на независимом лейбле ALM Records. Издание на виниле Этот релиз имеет историческое значение для ценителей авангарда: он стал самой первой записью, изданной под собственным именем Рюити Сакамото. Альбом запечатлел тот редкий период 1970-х годов, когда будущий лидер Yellow Magic Orchestra и обладатель «Оскара» детально исследовал абсолютно свободную импровизацию, электроакустические текстуры и эмбиент еще до начала своей сольной поп-карьеры.

Отзывы о товаре Toshiyuki Tsuchitori, Ryuichi Sakamoto - Dissapointment-Hateruma (3700604777168)




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Характеристики
Бренд
ALM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ALM
Barcode
[3700604777168]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Toshiyuki Tsuchitori, Ryuichi Sakamoto
Альбом (сингл)
Dissapointment-Hateruma
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Aya, Utsuwa No Naka, Music Differencielle 1°, Music Differencielle 2°
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
«Disappointment-Hateruma» — знаковый совместный альбом японского перкуссиониста Тосиюки Цутитори и культового композитора Рюити Сакамото, выпущенный в 1976 году на независимом лейбле ALM Records. Издание на виниле Этот релиз имеет историческое значение для ценителей авангарда: он стал самой первой записью, изданной под собственным именем Рюити Сакамото. Альбом запечатлел тот редкий период 1970-х годов, когда будущий лидер Yellow Magic Orchestra и обладатель «Оскара» детально исследовал абсолютно свободную импровизацию, электроакустические текстуры и эмбиент еще до начала своей сольной поп-карьеры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Toshiyuki Tsuchitori, Ryuichi Sakamoto - Dissapointment-Hateruma (3700604777168) - данный товар вы можете купить по цене 5500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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