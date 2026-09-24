Dokken - Under Lock And Key (coloured) (4050538679908) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dokken
Альбом (сингл)
Under Lock And Key
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб.
В наличии
Код товара: 705237
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5 240 руб.
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elektra
Barcode
[4050538679908]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dokken
Альбом (сингл)
Under Lock And Key
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Unchain the Night, The Hunter, In My Dreams, Slippin Away, Lightnin Strikes Again Its Not Love, Jaded Heart, Dont Lie to Me, Will the Sun Rise, Til the Livin End
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dokken - Under Lock And Key (coloured) (4050538679908) виниловая пластинка
Under Lock and Key — третий студийный альбом американской хард-рок-группы Dokken, выпущенный первоначально в 1985 году. Включает хиты In My Dreams и Unchain the Night. Лимитированное издание на цветном виниле.
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Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Elektra
Barcode
[4050538679908]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dokken
Альбом (сингл)
Under Lock And Key
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Unchain the Night, The Hunter, In My Dreams, Slippin Away, Lightnin Strikes Again Its Not Love, Jaded Heart, Dont Lie to Me, Will the Sun Rise, Til the Livin End
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Under Lock and Key — третий студийный альбом американской хард-рок-группы Dokken, выпущенный первоначально в 1985 году. Включает хиты In My Dreams и Unchain the Night. Лимитированное издание на цветном виниле.
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Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Dokken - Under Lock And Key (coloured) (4050538679908) виниловая пластинка - по цене 5240 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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