Флешка USB 3.2 128GB Smart Buy металл
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 230 руб.
В наличии
Код товара: 754519
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 230 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Флешка USB 3.2 128GB Smart Buy металл
Флешка USB 3.2 128GB Smart Buy металл
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 150 руб.538 руб. в СплитФлешка SanDisk Cruzer Blade 128Gb (SDCZ50-128G-B35) USB2.0 черны...
-
В наличииЦена 2 160 руб.540 руб. в СплитФлешка Kingston 128Gb DataTraveler Kyson (DTKN/128GB) USB 3.2 Ge...
-
В наличииЦена 2 250 руб.563 руб. в СплитФлешка SanDisk Ultra Fit (SDCZ430-128G-G46) USB3.1 черный
-
В наличииЦена 2 250 руб.563 руб. в СплитФлешка Kingston 128Gb DTDUO3CG3/128GB USB Type-C 3.2 Gen 1/USB 3...
-
В наличииЦена 2 330 руб.583 руб. в СплитФлешка 128Gb Kingston DataTraveler SE9 G3 DTSE9G3/128GB
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитФлешка Sandisk 64Gb iXpand Flip SDIX90N-064G-GN6NN USB3.1 зелены...
-
В наличииЦена 2 350 руб.588 руб. в СплитФлешка SanDisk Ultra Luxe USB 3.1 Flash Drive 128Gb (SDCZ74-128G...
-
В наличииЦена 2 540 руб.635 руб. в СплитФлешка Kingston 128Gb DTMC3G2/128GB USB 3.2 Gen 1
-
В наличииЦена 2 590 руб.648 руб. в СплитФлешка Netac U182 Blue 256GB USB3.2 (NT03U182N-256G-32BL)
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитФлешка Netac US5 128Gb (NT03US5C-128G-32TA), USB3.2, Solid State...
-
В наличииЦена 2 630 руб.658 руб. в СплитФлешка Kingston DataTraveler Exodia M 256Gb DTXM/256GB USB3.0 че...
-
В наличииЦена 2 690 руб. 3 070 руб.673 руб. в СплитФлешка 256Gb SanDisk Ultra Curve 3.2 SDCZ550-256G-G46G
Флешка USB 3.2 128GB Smart Buy металл
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 16 Гб, 32 Гб, 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб, большого объема, USB 3.0, недорогие, с паролем, в металлическом корпусе, компактные
Флешка USB 3.2 128GB Smart Buy металл - стоимость товара 2230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Флешка USB 3.2 128GB Smart Buy металл