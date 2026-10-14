Моющий вертикальный пылесос Dreame G12 Dual, HHV24A
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 920 руб.
В наличии
Код товара: 752198
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
38 920 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
76х36х28
Вес, кг.
10
Описание товара Моющий вертикальный пылесос Dreame G12 Dual, HHV24A
Моющий вертикальный пылесос Dreame G12 Dual, HHV24A
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Моющий вертикальный пылесос Dreame G12 Dual, HHV24A
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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