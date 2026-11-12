Наушники Sony WF-1000XM6/SС Silver
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 751981
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, кабель USB-C, документация, упаковка
Цвет
серебристый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
24
Способ зарядки чехла
беспроводной/проводной
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
8х6х5
Вес, г.
160
Описание товара Наушники Sony WF-1000XM6/SС Silver
Флагманские полностью беспроводные наушники в изысканном серебристом цвете выглядят утонченно и футуристично. Благородный светлый оттенок выигрышно подчеркивает плавные контуры корпуса и делает гаджет заметным элементом стиля. Модель дарит непревзойденное ощущение изоляции от городского шума и чистое, естественное звучание, создавая эффект приватного концерта. Идеальный выбор для ценителей передовых технологий, высокого комфорта и элегантной эстетики.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный футляр, кабель USB-C, документация, упаковка
Цвет
серебристый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
24
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Способ зарядки чехла
беспроводной/проводной
Страна производитель
Вьетнам
Флагманские полностью беспроводные наушники в изысканном серебристом цвете выглядят утонченно и футуристично. Благородный светлый оттенок выигрышно подчеркивает плавные контуры корпуса и делает гаджет заметным элементом стиля. Модель дарит непревзойденное ощущение изоляции от городского шума и чистое, естественное звучание, создавая эффект приватного концерта. Идеальный выбор для ценителей передовых технологий, высокого комфорта и элегантной эстетики.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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