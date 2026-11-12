Наушники Sony WF-1000XM6/BС Black
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 751980
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный кейс, кабель для зарядки, документация
Цвет
черный
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
24
Способ зарядки чехла
беспроводной/проводной
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
8х6х5
Вес, г.
160
Описание товара Наушники Sony WF-1000XM6/BС Black
Долгожданная флагманская новинка в фирменном черном дизайне воплощает в себе многолетний опыт комфорта и стиля. Округлая, анатомически выверенная форма наушников обеспечивает идеальное распределение веса внутри уха. Легендарные технологии тишины позволяют полностью абстрагироваться от внешнего мира, будь то гул самолета или шумный офис. Роскошная матовая текстура материалов дарит приятные тактильные ощущения, подчеркивая высокий премиальный статус устройства.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, зарядный кейс, кабель для зарядки, документация
Цвет
черный
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
8
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
24
Способ зарядки чехла
беспроводной/проводной
Страна производитель
Вьетнам
Долгожданная флагманская новинка в фирменном черном дизайне воплощает в себе многолетний опыт комфорта и стиля. Округлая, анатомически выверенная форма наушников обеспечивает идеальное распределение веса внутри уха. Легендарные технологии тишины позволяют полностью абстрагироваться от внешнего мира, будь то гул самолета или шумный офис. Роскошная матовая текстура материалов дарит приятные тактильные ощущения, подчеркивая высокий премиальный статус устройства.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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