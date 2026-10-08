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Швабра паровая Karcher SC 1 Upright 1300Вт белый купить с доставкой в Москве
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Швабра паровая Karcher SC 1 Upright 1300Вт белый

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Швабра паровая Karcher SC 1 Upright 1300Вт белый - фото 1
Швабра паровая Karcher SC 1 Upright 1300Вт белый - фото 2
Швабра паровая Karcher SC 1 Upright 1300Вт белый - фото 3
Швабра паровая Karcher SC 1 Upright 1300Вт белый - фото 4
Швабра паровая Karcher SC 1 Upright 1300Вт белый - фото 5
Швабра паровая Karcher SC 1 Upright 1300Вт белый - фото 6
Швабра паровая Karcher SC 1 Upright 1300Вт белый - фото 7
Швабра паровая Karcher SC 1 Upright 1300Вт белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1300
Цвет
белый
Резервуар для воды, л
0.2
Питание
от сети
Щетки и насадки
насадка для пола
  • Швабра паровая Karcher SC 1 Upright 1300Вт белый - фото 1
  • Швабра паровая Karcher SC 1 Upright 1300Вт белый - фото 2
  • Швабра паровая Karcher SC 1 Upright 1300Вт белый - фото 3
  • Швабра паровая Karcher SC 1 Upright 1300Вт белый - фото 4
  • Швабра паровая Karcher SC 1 Upright 1300Вт белый - фото 5
  • Швабра паровая Karcher SC 1 Upright 1300Вт белый - фото 6
  • Швабра паровая Karcher SC 1 Upright 1300Вт белый - фото 7
  • Швабра паровая Karcher SC 1 Upright 1300Вт белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 751302
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Характеристики

Бренд
Karcher
Мощность, Вт
1300
Цвет
белый
Комплектация
Универсальная салфетка для пола EasyFix Large:2 шт,картридж для защиты от накипи,насадка для пола EasyFix Large
Резервуар для воды, л
0.2
Время нагрева, сек
30
Длина сетевого шнура
5
Питание
от сети
Время непрерывной работы, мин
40
Щетки и насадки
насадка для пола
Функции и особенности
фильтр от накипи
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.13

Описание товара Швабра паровая Karcher SC 1 Upright 1300Вт белый

Пар против грязи: пароочиститель K?rcher SC 1 Upright позволяет легко очищать твердые напольные покрытия, устойчивые к влаге. При тщательной очистке паром уничтожается 99,99% вирусов и бытовых бактерий на твердых поверхностях. После включения аппарат готов к работе через 30 секунд. Бачок для воды легко снимается для пополнения. Долговечность аппарата обеспечивается автоматическим удалением солей жесткости благодаря встроенному картриджу для защиты от накипи. Замена салфеток для пола происходит просто и бесконтактно: салфетки крепятся к насадке липучкой, что позволяет легко менять их, просто наступив на язычок и приподняв насадку. Компактный и легкий аппарат удобно «парковать» в вертикальном положении.

Отзывы о товаре Швабра паровая Karcher SC 1 Upright 1300Вт белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Karcher
Мощность, Вт
1300
Цвет
белый
Комплектация
Универсальная салфетка для пола EasyFix Large:2 шт,картридж для защиты от накипи,насадка для пола EasyFix Large
Резервуар для воды, л
0.2
Время нагрева, сек
30
Длина сетевого шнура
5
Питание
от сети
Время непрерывной работы, мин
40
Щетки и насадки
насадка для пола
Функции и особенности
фильтр от накипи
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Пар против грязи: пароочиститель K?rcher SC 1 Upright позволяет легко очищать твердые напольные покрытия, устойчивые к влаге. При тщательной очистке паром уничтожается 99,99% вирусов и бытовых бактерий на твердых поверхностях. После включения аппарат готов к работе через 30 секунд. Бачок для воды легко снимается для пополнения. Долговечность аппарата обеспечивается автоматическим удалением солей жесткости благодаря встроенному картриджу для защиты от накипи. Замена салфеток для пола происходит просто и бесконтактно: салфетки крепятся к насадке липучкой, что позволяет легко менять их, просто наступив на язычок и приподняв насадку. Компактный и легкий аппарат удобно «парковать» в вертикальном положении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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