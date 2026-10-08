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Телевизор Samsung QE98QN990FUXRU купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE98QN990FUXRU

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Телевизор Samsung QE98QN990FUXRU - фото 2
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Телевизор Samsung QE98QN990FUXRU - фото 4
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
98
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
4320p (8K UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE98QN990FUXRU - фото 1
  • Телевизор Samsung QE98QN990FUXRU - фото 2
  • Телевизор Samsung QE98QN990FUXRU - фото 3
  • Телевизор Samsung QE98QN990FUXRU - фото 4
  • Телевизор Samsung QE98QN990FUXRU - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 431 970 руб. 
В наличии
Код товара: 751298
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор Samsung QE98QN990FUXRU
1 431 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Год выпуска
2025
Комплектация
Пульт Samsung TM2360F – с голосовым управлением, на солнечной батарее
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
98
Диагональ экрана, см
248.92
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
120
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB-A, USB-C, оптический цифровой выход S/PDIF
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Страна производитель
Вьетнам
Вес, г.
5

Описание товара Телевизор Samsung QE98QN990FUXRU

Погрузитесь в мир невероятных эмоций с Samsung QE98QN990FUXRU. 98 дюймов потрясающего 8K-изображения, созданного по технологии QLED, перенесут вас в центр событий. Ощутите себя частью каждой сцены с объемным звуком и безграничной цветовой палитрой.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE98QN990FUXRU




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Характеристики
Бренд
Samsung
Год выпуска
2025
Комплектация
Пульт Samsung TM2360F – с голосовым управлением, на солнечной батарее
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
98
Диагональ экрана, см
248.92
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
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Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
120
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB-A, USB-C, оптический цифровой выход S/PDIF
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Погрузитесь в мир невероятных эмоций с Samsung QE98QN990FUXRU. 98 дюймов потрясающего 8K-изображения, созданного по технологии QLED, перенесут вас в центр событий. Ощутите себя частью каждой сцены с объемным звуком и безграничной цветовой палитрой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Samsung QE98QN990FUXRU - стоимость товара 1431970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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