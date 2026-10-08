Телевизор Samsung QE98QN990FUXRU
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Характеристики
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
98
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
4320p (8K UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 431 970 руб.
В наличии
Код товара: 751298
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1 431 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Год выпуска
2025
Комплектация
Пульт Samsung TM2360F – с голосовым управлением, на солнечной батарее
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
98
Диагональ экрана, см
248.92
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
120
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB-A, USB-C, оптический цифровой выход S/PDIF
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Страна производитель
Вьетнам
Вес, г.
5
Описание товара Телевизор Samsung QE98QN990FUXRU
Погрузитесь в мир невероятных эмоций с Samsung QE98QN990FUXRU. 98 дюймов потрясающего 8K-изображения, созданного по технологии QLED, перенесут вас в центр событий. Ощутите себя частью каждой сцены с объемным звуком и безграничной цветовой палитрой.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Год выпуска
2025
Комплектация
Пульт Samsung TM2360F – с голосовым управлением, на солнечной батарее
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
98
Диагональ экрана, см
248.92
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
4320p (8K UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
120
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB-A, USB-C, оптический цифровой выход S/PDIF
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Страна производитель
Вьетнам
Погрузитесь в мир невероятных эмоций с Samsung QE98QN990FUXRU. 98 дюймов потрясающего 8K-изображения, созданного по технологии QLED, перенесут вас в центр событий. Ощутите себя частью каждой сцены с объемным звуком и безграничной цветовой палитрой.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
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Телевизор Samsung QE98QN990FUXRU - стоимость товара 1431970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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