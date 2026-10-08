Телевизор Samsung QE115QN90FUXRU
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Характеристики
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
116
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 372 710 руб.
В наличии
Код товара: 751287
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 372 710 руб.
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Характеристики
Бренд
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
116
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
60
Разъемы аудио- / видеовходы
4 HDMI, 2 USB, оптический цифровой выход S/PDIF
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
1000x600
Страна производитель
Вьетнам
Вес, г.
5
Описание товара Телевизор Samsung QE115QN90FUXRU
Телевизор Samsung QE115QN90FUXRU с диагональю 115" (290 см) в черном исполнении. Просматривайте свой любимый контент с большей детализацией. Процессор с искусственным интеллектом может обрабатывать контент и улучшать его до разрешения 4K с помощью 768 нейронных сетей с искусственным интеллектом, сохраняя при этом четкое и плавное качество изображения. С помощью функции Supersize Picture Enhancer, увеличьте размер изображения, не снижая его качества. Повышение качества изображения с помощью искусственного интеллекта, шумоподавление, усиление резкости и интеллектуальные технологии улучшения черного цвета - все это позволяет получить оптимальное изображение, адаптированное для экрана большого размера.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
116
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
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Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
60
Разъемы аудио- / видеовходы
4 HDMI, 2 USB, оптический цифровой выход S/PDIF
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
1000x600
Страна производитель
Вьетнам
Телевизор Samsung QE115QN90FUXRU с диагональю 115" (290 см) в черном исполнении. Просматривайте свой любимый контент с большей детализацией. Процессор с искусственным интеллектом может обрабатывать контент и улучшать его до разрешения 4K с помощью 768 нейронных сетей с искусственным интеллектом, сохраняя при этом четкое и плавное качество изображения. С помощью функции Supersize Picture Enhancer, увеличьте размер изображения, не снижая его качества. Повышение качества изображения с помощью искусственного интеллекта, шумоподавление, усиление резкости и интеллектуальные технологии улучшения черного цвета - все это позволяет получить оптимальное изображение, адаптированное для экрана большого размера.
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Телевизор Samsung QE115QN90FUXRU - стоимость товара 1372710 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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