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Мойка воздуха Venta AeroStyle Compact AW735 5Вт черный купить с доставкой в Москве
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Мойка воздуха Venta AeroStyle Compact AW735 5Вт черный

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 660 руб. 
Начислим 1115 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751227
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Мойка воздуха Venta AeroStyle Compact AW735 5Вт черный
69 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venta
Вес, кг.
8

Описание товара Мойка воздуха Venta AeroStyle Compact AW735 5Вт черный

Мойка воздуха Venta AeroStyle Compact AW735 5Вт черный

Отзывы о товаре Мойка воздуха Venta AeroStyle Compact AW735 5Вт черный




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Характеристики
Бренд
Venta
Описание
Мойка воздуха Venta AeroStyle Compact AW735 5Вт черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка воздуха Venta AeroStyle Compact AW735 5Вт черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 69660 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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