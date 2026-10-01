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JVC KW-V250BTM DSP Автомагнитола купить с доставкой в Москве
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JVC KW-V250BTM DSP Автомагнитола

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JVC KW-V250BTM DSP Автомагнитола - фото 1
JVC KW-V250BTM DSP Автомагнитола - фото 2
JVC KW-V250BTM DSP Автомагнитола - фото 3
JVC KW-V250BTM DSP Автомагнитола - фото 4
JVC KW-V250BTM DSP Автомагнитола - фото 5
JVC KW-V250BTM DSP Автомагнитола - фото 6
JVC KW-V250BTM DSP Автомагнитола - фото 7
JVC KW-V250BTM DSP Автомагнитола - фото 8
JVC KW-V250BTM DSP Автомагнитола - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Диагональ дисплея
6.2
Разрешение
800x480
Сенсорный дисплей
да
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
  • JVC KW-V250BTM DSP Автомагнитола - фото 1
  • JVC KW-V250BTM DSP Автомагнитола - фото 2
  • JVC KW-V250BTM DSP Автомагнитола - фото 3
  • JVC KW-V250BTM DSP Автомагнитола - фото 4
  • JVC KW-V250BTM DSP Автомагнитола - фото 5
  • JVC KW-V250BTM DSP Автомагнитола - фото 6
  • JVC KW-V250BTM DSP Автомагнитола - фото 7
  • JVC KW-V250BTM DSP Автомагнитола - фото 8
  • JVC KW-V250BTM DSP Автомагнитола - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 990 руб. 
Начислим 692 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750776
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
JVC KW-V250BTM DSP Автомагнитола
21 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JVC
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Диагональ дисплея
6.2
Разрешение
800x480
Сенсорный дисплей
да
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
да
Наличие DVD-проигрывателя
да
Наличие Bluetooth
да
AUX-вход
Да
USB
да
Вес, г.
5

Описание товара JVC KW-V250BTM DSP Автомагнитола

Автопроигрыватель JVC KW-V250BTM – мультимедийная система с широкими функциональными возможностями. Модель оснащена оптическим приводом дисков CD/DVD, разъемом USB и технологией беспроводной синхронизации Bluetooth. Сенсорный цветной дисплей TFT 6.2 дюйма с разрешением 800x480 пикселей отображает детализированное изображение. В нижней части расположена панель с кнопками, в которых реализована многоцветная подсветка. JVC KW-V250BTM поддерживает управление с помощью руля. Среди особенностей автопроигрывателя – FM-радио. В комплекте поставляются декоративная рамка и монтажные крепления.

Отзывы о товаре JVC KW-V250BTM DSP Автомагнитола




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Характеристики
Бренд
JVC
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Диагональ дисплея
6.2
Разрешение
800x480
Сенсорный дисплей
да
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Развернуть
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
да
Наличие DVD-проигрывателя
да
Наличие Bluetooth
да
AUX-вход
Да
USB
да
Описание
Автопроигрыватель JVC KW-V250BTM – мультимедийная система с широкими функциональными возможностями. Модель оснащена оптическим приводом дисков CD/DVD, разъемом USB и технологией беспроводной синхронизации Bluetooth. Сенсорный цветной дисплей TFT 6.2 дюйма с разрешением 800x480 пикселей отображает детализированное изображение. В нижней части расположена панель с кнопками, в которых реализована многоцветная подсветка. JVC KW-V250BTM поддерживает управление с помощью руля. Среди особенностей автопроигрывателя – FM-радио. В комплекте поставляются декоративная рамка и монтажные крепления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


JVC KW-V250BTM DSP Автомагнитола - по цене 21990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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