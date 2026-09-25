BTS - Youth (coloured) (4524135272249) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
BTS
Альбом (сингл)
Youth
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748446
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Характеристики
Бренд
Pony Canyon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pony Canyon
Barcode
[4524135272249]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
BTS
Альбом (сингл)
Youth
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Introduction - Youth, Run (Japanese Ver.), Fire (Japanese Ver.), Dope (Japanese version), Good Day, Save Me (Japanese Ver.), (Japanese Ver.), (Japanese Ver.), Wishing On A Star, Butterfly (Japanese Ver.), For You, I Need U (Japanese Ver.), Epilogoung Forever (Japanese Ver.)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара BTS - Youth (coloured) (4524135272249) виниловая пластинка
Второй японский альбом BTS, первый почти за два года. Альбом включает синглы "FOR YOU", "I NEED U" и "RUN". Включает японскую версию "FIRE" из серии "Hwayangyeonhwa". Также включает японскую оригинальную версию "Wishing on a Star".
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Бренд
Pony Canyon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Pony Canyon
Barcode
[4524135272249]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
BTS
Альбом (сингл)
Youth
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Introduction - Youth, Run (Japanese Ver.), Fire (Japanese Ver.), Dope (Japanese version), Good Day, Save Me (Japanese Ver.), (Japanese Ver.), (Japanese Ver.), Wishing On A Star, Butterfly (Japanese Ver.), For You, I Need U (Japanese Ver.), Epilogoung Forever (Japanese Ver.)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Япония
Второй японский альбом BTS, первый почти за два года. Альбом включает синглы "FOR YOU", "I NEED U" и "RUN". Включает японскую версию "FIRE" из серии "Hwayangyeonhwa". Также включает японскую оригинальную версию "Wishing on a Star".
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BTS - Youth (coloured) (4524135272249) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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