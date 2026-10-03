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Golden Earring - Moontan (8719262036802) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Golden Earring - Moontan (8719262036802) виниловая пластинка

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Golden Earring - Moontan (8719262036802) - фото 2
Golden Earring - Moontan (8719262036802) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Moontan
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Golden Earring - Moontan (8719262036802) - фото 1
  • Golden Earring - Moontan (8719262036802) - фото 2
  • Golden Earring - Moontan (8719262036802) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748318
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Moontan
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Candy's Going Bad, Suzy Lunacy (Mental Rock), Are You Receiving Me, Radar Love, Just Like Vince Taylor, Vanilla Queen
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Golden Earring - Moontan (8719262036802) виниловая пластинка

Альбом 1973 года, который принес Golden Earring международную известность, включает в себя хит и неизменный радиохит "Radar Love". Ремастеринг выполнен с оригинальных аналоговых мастер-лент. Гальваническое покрытие и прессование на предприятии звукозаписывающей индустрии. Винил первичного производства, 180 г Аудиофильское издание на 2 виниловых пластинках Роскошная откидная обложка-раскладушка 12-страничный буклет с аннотациями и фотографиями. Выпущенный в 1973 году, альбом Moontan принес Golden Earring международную известность, в первую очередь благодаря хитовому синглу и неизменно популярной на радио песне "Radar Love". В итоге достигнув 13-го места в престижном чарте Billboard Hot 100 в США, песня была перепета сотни раз такими группами, как U2, REM, Def Leppard и многими другими. По сей день Moontan остается самым успешным альбомом Golden Earring на международном уровне — это единственный их альбом, получивший золотой сертификат RIAA, — и, безусловно, проложил путь для голландских рокеров в Соединенных Штатах. Теперь этот, пожалуй, самый важный альбом в голландской рок-музыке впервые доступен в виде двойного винилового издания на 45 об/мин, полностью ремастерированного и восстановленного с оригинальных аналоговых мастер-лент архивариусом каталога и группы Red Bullet Ваутером Бесселсом. Чтобы уместить альбом на четырех сторонах, порядок треков на оригинальном LP был немного изменен и переставлен, что выявило некоторые ранее не публиковавшиеся необычные моменты. Все это и многое другое подробно обсуждается в 12-страничном буклете, содержащем эссе, памятные вещи и фотографии.



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Moontan
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Candy's Going Bad, Suzy Lunacy (Mental Rock), Are You Receiving Me, Radar Love, Just Like Vince Taylor, Vanilla Queen
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Альбом 1973 года, который принес Golden Earring международную известность, включает в себя хит и неизменный радиохит "Radar Love". Ремастеринг выполнен с оригинальных аналоговых мастер-лент. Гальваническое покрытие и прессование на предприятии звукозаписывающей индустрии. Винил первичного производства, 180 г Аудиофильское издание на 2 виниловых пластинках Роскошная откидная обложка-раскладушка 12-страничный буклет с аннотациями и фотографиями. Выпущенный в 1973 году, альбом Moontan принес Golden Earring международную известность, в первую очередь благодаря хитовому синглу и неизменно популярной на радио песне "Radar Love". В итоге достигнув 13-го места в престижном чарте Billboard Hot 100 в США, песня была перепета сотни раз такими группами, как U2, REM, Def Leppard и многими другими. По сей день Moontan остается самым успешным альбомом Golden Earring на международном уровне — это единственный их альбом, получивший золотой сертификат RIAA, — и, безусловно, проложил путь для голландских рокеров в Соединенных Штатах. Теперь этот, пожалуй, самый важный альбом в голландской рок-музыке впервые доступен в виде двойного винилового издания на 45 об/мин, полностью ремастерированного и восстановленного с оригинальных аналоговых мастер-лент архивариусом каталога и группы Red Bullet Ваутером Бесселсом. Чтобы уместить альбом на четырех сторонах, порядок треков на оригинальном LP был немного изменен и переставлен, что выявило некоторые ранее не публиковавшиеся необычные моменты. Все это и многое другое подробно обсуждается в 12-страничном буклете, содержащем эссе, памятные вещи и фотографии.


Теги товара: Progressive Rock
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