Golden Earring - Moontan (8719262036802) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Golden Earring - Moontan (8719262036802) виниловая пластинка
Альбом 1973 года, который принес Golden Earring международную известность, включает в себя хит и неизменный радиохит "Radar Love". Ремастеринг выполнен с оригинальных аналоговых мастер-лент. Гальваническое покрытие и прессование на предприятии звукозаписывающей индустрии. Винил первичного производства, 180 г Аудиофильское издание на 2 виниловых пластинках Роскошная откидная обложка-раскладушка 12-страничный буклет с аннотациями и фотографиями. Выпущенный в 1973 году, альбом Moontan принес Golden Earring международную известность, в первую очередь благодаря хитовому синглу и неизменно популярной на радио песне "Radar Love". В итоге достигнув 13-го места в престижном чарте Billboard Hot 100 в США, песня была перепета сотни раз такими группами, как U2, REM, Def Leppard и многими другими. По сей день Moontan остается самым успешным альбомом Golden Earring на международном уровне — это единственный их альбом, получивший золотой сертификат RIAA, — и, безусловно, проложил путь для голландских рокеров в Соединенных Штатах. Теперь этот, пожалуй, самый важный альбом в голландской рок-музыке впервые доступен в виде двойного винилового издания на 45 об/мин, полностью ремастерированного и восстановленного с оригинальных аналоговых мастер-лент архивариусом каталога и группы Red Bullet Ваутером Бесселсом. Чтобы уместить альбом на четырех сторонах, порядок треков на оригинальном LP был немного изменен и переставлен, что выявило некоторые ранее не публиковавшиеся необычные моменты. Все это и многое другое подробно обсуждается в 12-страничном буклете, содержащем эссе, памятные вещи и фотографии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
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