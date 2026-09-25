Simply Red - Recollections (8719262043459) виниловая пластинка
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Описание товара Simply Red - Recollections (8719262043459) виниловая пластинка
Группа Simply Red отмечает четыре десятилетия своей музыкальной карьеры альбомом "Recollections" — 40 великолепных, заново записанных версий своих классических песен. Созданный в сотрудничестве с давним коллегой Энди Райтом, сборник предлагает прекрасные, но в то же время точные записи таких нестареющих хитов, как "Money's Too Tight To Mention", "Holding Back The Years", "Stars", "Fairground" и многих других. Мик Хакналл объясняет: «В честь 40-летия Simply Red мы посчитали уместным выпустить эти записи. Энди Райт поставил перед собой задачу воссоздать атмосферу и звучание оригиналов, и ему это блестяще удалось. Это замыкает круг, и мы можем отметить наши 40 лет вместе с ними». Продав более 60 миллионов альбомов, пять раз возглавив британские чарты, набрав 2 миллиарда прослушиваний и создав наследие хитов, которое охватывает несколько поколений, Simply Red остаются одной из самых популярных британских групп. Настоящее торжество Simply Red — прошлого, настоящего и вечного. Это издание на 4 виниловых пластинках содержит 40 великолепных, заново записанных версий их лучших треков и выпущено на черном виниле.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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