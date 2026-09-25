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Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 купить с доставкой в Москве
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Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1

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Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 1
Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 2
Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 3
Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 4
Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 5
Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 6
Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 7
Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 8
Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 9
Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 10
Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 11
Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 12
Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 13
Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 14
Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 15
Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 16
Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 17
Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Число секций
2
Материал
алюминий
Количество ступеней
6
Рабочая высота, м
2.79
Максимальная нагрузка, кг
150
  • Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 1
  • Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 2
  • Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 3
  • Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 4
  • Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 5
  • Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 6
  • Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 7
  • Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 8
  • Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 9
  • Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 10
  • Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 11
  • Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 12
  • Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 13
  • Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 14
  • Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 15
  • Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 16
  • Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 17
  • Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 600 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747958
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1
10 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Лестница-помост - 1 шт
Число секций
2
Материал
алюминий
Количество ступеней
6
Рабочая высота, м
2.79
Максимальная нагрузка, кг
150
Габариты в сложенном состоянии, мм
1600x460x150
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.67х0.39х0.16
Вес, кг.
11

Описание товара Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1

Лестница-помост 3 в 1 97970 необходима для проведения малярных и штукатурных работ на высоте нескольких метров. Площадка выдерживает нагрузку 150 кг, поэтому на ней может расположиться мастер с необходимыми инструментами. Помост трансформируется в двустороннюю стремянку и раздвижную приставную лестницу, что расширяет возможности его использования.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — лестница изготовлена из алюминиевого профиля.
  • Устойчивость — благодаря поперечным траверсам подмости стоят ровно.
  • Надежная конструкция — ступеньки прочно соединены с опорами за счет многократной развальцовки, выдвижная секция крепко удерживается алюминиевыми кронштейнами.
  • Удобная работа на лестничных пролетах — площадку можно устанавливать на разных уровнях опор.
  • Безопасность пользователя — рифленая поверхность ступенек препятствует скольжению, благодаря пластиковым заглушкам лестница не скользит, а о края опор нельзя пораниться или повредить одежду.
  • Удобная транспортировка — лестницу-помост легко перемещать благодаря небольшому весу 11,6 кг и двум колесам.
  • Компактность — в сложенном виде лестница занимает мало места.

Отзывы о товаре Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Лестница-помост - 1 шт
Число секций
2
Материал
алюминий
Количество ступеней
6
Рабочая высота, м
2.79
Максимальная нагрузка, кг
150
Габариты в сложенном состоянии, мм
1600x460x150
Страна производитель
Россия
Описание

Лестница-помост 3 в 1 97970 необходима для проведения малярных и штукатурных работ на высоте нескольких метров. Площадка выдерживает нагрузку 150 кг, поэтому на ней может расположиться мастер с необходимыми инструментами. Помост трансформируется в двустороннюю стремянку и раздвижную приставную лестницу, что расширяет возможности его использования.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — лестница изготовлена из алюминиевого профиля.
  • Устойчивость — благодаря поперечным траверсам подмости стоят ровно.
  • Надежная конструкция — ступеньки прочно соединены с опорами за счет многократной развальцовки, выдвижная секция крепко удерживается алюминиевыми кронштейнами.
  • Удобная работа на лестничных пролетах — площадку можно устанавливать на разных уровнях опор.
  • Безопасность пользователя — рифленая поверхность ступенек препятствует скольжению, благодаря пластиковым заглушкам лестница не скользит, а о края опор нельзя пораниться или повредить одежду.
  • Удобная транспортировка — лестницу-помост легко перемещать благодаря небольшому весу 11,6 кг и двум колесам.
  • Компактность — в сложенном виде лестница занимает мало места.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Алюминиевая лестница-помост СИБРТЕХ 97970, 3 В 1 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 10600 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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