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Удлинитель для бура СИБРТЕХ 64508, 1040 мм, Россия купить с доставкой в Москве
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Удлинитель для бура СИБРТЕХ 64508, 1040 мм, Россия

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Удлинитель для бура СИБРТЕХ 64508, 1040 мм, Россия - фото 1
Удлинитель для бура СИБРТЕХ 64508, 1040 мм, Россия - фото 2
Удлинитель для бура СИБРТЕХ 64508, 1040 мм, Россия - фото 3
Удлинитель для бура СИБРТЕХ 64508, 1040 мм, Россия - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Удлинитель для бура СИБРТЕХ 64508, 1040 мм, Россия - фото 1
  • Удлинитель для бура СИБРТЕХ 64508, 1040 мм, Россия - фото 2
  • Удлинитель для бура СИБРТЕХ 64508, 1040 мм, Россия - фото 3
  • Удлинитель для бура СИБРТЕХ 64508, 1040 мм, Россия - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745251
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Удлинитель для бура СИБРТЕХ 64508, 1040 мм, Россия
480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Диаметр, мм
25
Материал
среднеуглеродистая сталь
Диаметр,
25
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.05х0.03х0.03
Вес, кг.
1.13

Описание товара Удлинитель для бура СИБРТЕХ 64508, 1040 мм, Россия

Удлинитель для бура Сибртех 64508 длиной 1040 мм используется во время проведения земляных работ и совместим со шнековыми бурами 64398, 64503, 64504, 64505, 64506 и 64507. Позволяет увеличить глубину бурения на 104 см, что удобно для создания дренажных скважин и подготовки отверстий под столбчатые опоры.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — удлинитель выполнен из среднеуглеродистой стали.
  • Защита от коррозии — изделие покрыто порошковой эмалью.
  • Надежная фиксация — благодаря резьбовому соединению удлинитель крепко держится на теле бура даже при высоких нагрузках.

Отзывы о товаре Удлинитель для бура СИБРТЕХ 64508, 1040 мм, Россия




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Диаметр, мм
25
Материал
среднеуглеродистая сталь
Диаметр,
25
Страна производитель
Россия
Описание

Удлинитель для бура Сибртех 64508 длиной 1040 мм используется во время проведения земляных работ и совместим со шнековыми бурами 64398, 64503, 64504, 64505, 64506 и 64507. Позволяет увеличить глубину бурения на 104 см, что удобно для создания дренажных скважин и подготовки отверстий под столбчатые опоры.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — удлинитель выполнен из среднеуглеродистой стали.
  • Защита от коррозии — изделие покрыто порошковой эмалью.
  • Надежная фиксация — благодаря резьбовому соединению удлинитель крепко держится на теле бура даже при высоких нагрузках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлинитель для бура СИБРТЕХ 64508, 1040 мм, Россия - стоимость товара 480 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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