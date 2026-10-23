Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал
шерсть
Цвет
коричневый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
В наличии
Код товара: 745024
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
360 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал
шерсть
Антискользящее покрытие
да
Цвет
коричневый
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х17х6
Вес, г.
120
Документы соответствия
Официальный реестр Росаккредитации
Описание товара Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные
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Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
СИБРТЕХ
Материал
шерсть
Антискользящее покрытие
да
Цвет
коричневый
Страна производитель
Россия
Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для уборки снега, Защита от насекомых и грызунов, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Плодосъемники, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки, удлинители и рукоятки, Шланги
Документы соответствия
Официальный реестр Росаккредитации
Купить Перчатки трикотажные СИБРТЕХ 68634, полушерстяные, ПВХ-гель, двойные - по цене 360 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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