Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704204, 4 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
4
Посадочный диаметр, мм
4
Минимальный диаметр, мм
4
Длина, мм
95
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб.
В наличии
Код товара: 744861
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
290 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
инструментальная сталь
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
4
Посадочный диаметр, мм
4
Минимальный диаметр, мм
4
Длина, мм
95
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х2
Вес, г.
40
Описание товара Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704204, 4 мм
Сверло-зенкер Denzel 704204 диаметром 4 мм предназначено для получения точных и ровных отверстий под мебельную стяжку (евровинты, конфирмат) без дополнительного зенкования. Устанавливается в патрон дрели или сверлильного станка, подходит для работы с изделиями из древесины, ДСП, ЛДСП, фанеры. Оснастка пригодится во время сборки мебели и проведения ремонтных работ.
Преимущества
- Прочность — сверло изготовлено из высококачественной инструментальной стали.
- Высокий ресурс — оснастка твердостью 48 HRC долго сохраняет рабочие свойства.
- Защита от разрушения — оксидированное покрытие предотвращает образование коррозии.
- Получение разных отверстий без замены оснастки — глубина сверления регулируется в диапазоне 40-60 мм.
- Быстрый поиск нужного сверла — на корпус нанесена четкая маркировка с обозначением диаметра.
- Полная комплектация — оснастка поставляется с имбусовым ключом для фиксации сверла.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со стандартными патронами дрелей.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитДиск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731075
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитДиск отрезной алмазный Sparta 125x22,2 731415
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитДиск пильный по дереву Uragan Speed Cut 165x20 20T 36800-165-20-...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСверло по металлу ЗУБР Кобальт, 5.0 х 86 мм, сталь Р6М5К5, класс...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСверло по керамограниту KRAFTOOL Keramo, 4 х 80 мм, тв.сплав КС,...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитДиск отрезной KRAFTOOL X7-EXTREM 180x1.6 мм по металлу для УШМ (...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитКруг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитКруг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитКруг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСверло по дереву перовое СИБРТЕХ 70390, 40 мм
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704012, 12 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 280 руб.70 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704014, 14 х 300 мм, ...
Бренд
Назначение
для дрелей
Материал
инструментальная сталь
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
4
Посадочный диаметр, мм
4
Минимальный диаметр, мм
4
Длина, мм
95
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Сверло по дереву - 1 шт
Страна производитель
Китай
Сверло-зенкер Denzel 704204 диаметром 4 мм предназначено для получения точных и ровных отверстий под мебельную стяжку (евровинты, конфирмат) без дополнительного зенкования. Устанавливается в патрон дрели или сверлильного станка, подходит для работы с изделиями из древесины, ДСП, ЛДСП, фанеры. Оснастка пригодится во время сборки мебели и проведения ремонтных работ.
Преимущества
- Прочность — сверло изготовлено из высококачественной инструментальной стали.
- Высокий ресурс — оснастка твердостью 48 HRC долго сохраняет рабочие свойства.
- Защита от разрушения — оксидированное покрытие предотвращает образование коррозии.
- Получение разных отверстий без замены оснастки — глубина сверления регулируется в диапазоне 40-60 мм.
- Быстрый поиск нужного сверла — на корпус нанесена четкая маркировка с обозначением диаметра.
- Полная комплектация — оснастка поставляется с имбусовым ключом для фиксации сверла.
- Универсальность — цилиндрический хвостовик совместим со стандартными патронами дрелей.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704204, 4 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 290 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверло-зенкер под конфирмат DENZEL 704204, 4 мм