Микрометр механический Matrix 317255, 0-25 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
механическое
Материал
инструментальная сталь
Шаг измерения , мм
0.01
Погрешность
±0,004 мм/м
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб.
В наличии
Код товара: 743863
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Загружаем...
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Загружаем...
1 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Исполнение
механическое
Комплектация
Микрометр - 1 шт
Материал
инструментальная сталь
Шаг измерения , мм
0.01
Погрешность
±0,004 мм/м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х3
Вес, г.
280
Описание товара Микрометр механический Matrix 317255, 0-25 мм
Микрометр механический Matrix 317255, 0-25 мм
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Исполнение
механическое
Комплектация
Микрометр - 1 шт
Материал
инструментальная сталь
Шаг измерения , мм
0.01
Погрешность
±0,004 мм/м
Страна производитель
Китай
Микрометр механический Matrix 317255, 0-25 мм
Микрометр механический Matrix 317255, 0-25 мм - купить по цене 1360 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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