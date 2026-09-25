Штангенциркуль DENZEL 31613, 150 мм, электронный, с глубиномером
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Характеристики
Описание товара Штангенциркуль DENZEL 31613, 150 мм, электронный, с глубиномером
Электронный штангенциркуль Denzel 31613 со шкалой длиной 150 мм и глубиномером позволяет определять внутренние и внешние размеры различных деталей. Цена деления составляет 0,01 мм. Штангенциркуль позволяет получать результаты высокой точности: погрешность составляет ±0,02 мм при измерении размеров до 100 мм, и ±0,03 мм — до 150 мм. Двустороннее положение губок облегчает проведение работ. Инструмент пригодится на производстве, в мастерской, гараже, а также будет полезен в быту.
Преимущества
- Прочность и долговечность — штангенциркуль изготовлен из нержавеющей стали.
- Высокоточные измерения — специальное колесико позволяет осуществить тонкую настройку, стопорный винт фиксирует губки в нужном положении, исключая их смещение во время работы.
- Безошибочное считывание результатов — полученные значения отображаются на цифровом LCD-дисплее.
- Два режима измерения — можно настроить отображение результатов в миллиметрах или дюймах.
- Готовность к работе — элемент питания LR44/SR44 1,5 В входит в комплект поставки, его не нужно приобретать отдельно.
- Дополнительные возможности — глубиномер позволяет измерять глубину отверстий и канавок.
- Безопасная транспортировка и хранение — штангенциркуль упакован в прочный пластиковый кейс.
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Электронный штангенциркуль Denzel 31613 со шкалой длиной 150 мм и глубиномером позволяет определять внутренние и внешние размеры различных деталей. Цена деления составляет 0,01 мм. Штангенциркуль позволяет получать результаты высокой точности: погрешность составляет ±0,02 мм при измерении размеров до 100 мм, и ±0,03 мм — до 150 мм. Двустороннее положение губок облегчает проведение работ. Инструмент пригодится на производстве, в мастерской, гараже, а также будет полезен в быту.
Преимущества
- Прочность и долговечность — штангенциркуль изготовлен из нержавеющей стали.
- Высокоточные измерения — специальное колесико позволяет осуществить тонкую настройку, стопорный винт фиксирует губки в нужном положении, исключая их смещение во время работы.
- Безошибочное считывание результатов — полученные значения отображаются на цифровом LCD-дисплее.
- Два режима измерения — можно настроить отображение результатов в миллиметрах или дюймах.
- Готовность к работе — элемент питания LR44/SR44 1,5 В входит в комплект поставки, его не нужно приобретать отдельно.
- Дополнительные возможности — глубиномер позволяет измерять глубину отверстий и канавок.
- Безопасная транспортировка и хранение — штангенциркуль упакован в прочный пластиковый кейс.
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