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Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный купить с доставкой в Москве
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Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный

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Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный - фото 1
Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный - фото 2
Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный - фото 3
Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный - фото 4
Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный - фото 5
Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный - фото 6
Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный - фото 7
Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный - фото 8
Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный - фото 9
Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина, мм
150
Размер шага, мм
0.01
Комплектация
Штангенциркуль пластиковй - 1 штБатарейка 1,5В тип SR44/LR44 - 1 штПластиковый кейс - 1 шт
  • Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный - фото 1
  • Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный - фото 2
  • Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный - фото 3
  • Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный - фото 4
  • Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный - фото 5
  • Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный - фото 6
  • Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный - фото 7
  • Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный - фото 8
  • Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный - фото 9
  • Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743857
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный
1 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Длина, мм
150
Размер шага, мм
0.01
Комплектация
Штангенциркуль пластиковй - 1 штБатарейка 1,5В тип SR44/LR44 - 1 штПластиковый кейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х9х3
Вес, г.
300

Описание товара Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный

Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный

Отзывы о товаре Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Длина, мм
150
Размер шага, мм
0.01
Комплектация
Штангенциркуль пластиковй - 1 штБатарейка 1,5В тип SR44/LR44 - 1 штПластиковый кейс - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание
Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штангенциркуль Matrix 31611, 150 мм, электронный - по цене 1250 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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