Top.Mail.Ru
Влагоотделитель Matrix 57008, 1/4" купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Влагоотделитель Matrix 57008, 1/4"

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Влагоотделитель Matrix 57008, 1/4&quot; - фото 1
Влагоотделитель Matrix 57008, 1/4&quot; - фото 2
Влагоотделитель Matrix 57008, 1/4&quot; - фото 3
Влагоотделитель Matrix 57008, 1/4&quot; - фото 4
Влагоотделитель Matrix 57008, 1/4&quot; - фото 5
Влагоотделитель Matrix 57008, 1/4&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Влагоотделитель Matrix 57008, 1/4&quot; - фото 1
  • Влагоотделитель Matrix 57008, 1/4&quot; - фото 2
  • Влагоотделитель Matrix 57008, 1/4&quot; - фото 3
  • Влагоотделитель Matrix 57008, 1/4&quot; - фото 4
  • Влагоотделитель Matrix 57008, 1/4&quot; - фото 5
  • Влагоотделитель Matrix 57008, 1/4&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743431
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Влагоотделитель Matrix 57008, 1/4"
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Комплектация
Влагоотделитель - 1 шт
Материал
пластик
Посадочный диаметр, мм
1/4"(F), 1/4"(M)
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х4
Вес, г.
110

Описание товара Влагоотделитель Matrix 57008, 1/4"

Влагоотделитель Matrix 57008 с присоединительной резьбой 1/4 дюйма используется в компрессорах для очищения воздуха под максимальным давлением до 8 бар от частиц масла, конденсата и фракций размером до 10 мкм. Он препятствует засорению пневмоканалов, предотвращает появление ржавчины и обеспечивает чистоту сжатого воздуха на выходе.

Преимущества

  • Надежность — корпус выполнен из прочного пластика, а фильтрующий элемент и соединения — из алюминия.
  • Контроль степени загрязнения — благодаря прозрачному корпусу можно легко увидеть, когда влагоотделитель пора очистить.
  • Автоматическое удаление скопившейся влаги — устройство оснащено встроенным клапаном сброса конденсата.

Отзывы о товаре Влагоотделитель Matrix 57008, 1/4"




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Комплектация
Влагоотделитель - 1 шт
Материал
пластик
Посадочный диаметр, мм
1/4"(F), 1/4"(M)
Давление, Бар
8
Страна производитель
Китай
Описание

Влагоотделитель Matrix 57008 с присоединительной резьбой 1/4 дюйма используется в компрессорах для очищения воздуха под максимальным давлением до 8 бар от частиц масла, конденсата и фракций размером до 10 мкм. Он препятствует засорению пневмоканалов, предотвращает появление ржавчины и обеспечивает чистоту сжатого воздуха на выходе.

Преимущества

  • Надежность — корпус выполнен из прочного пластика, а фильтрующий элемент и соединения — из алюминия.
  • Контроль степени загрязнения — благодаря прозрачному корпусу можно легко увидеть, когда влагоотделитель пора очистить.
  • Автоматическое удаление скопившейся влаги — устройство оснащено встроенным клапаном сброса конденсата.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Влагоотделитель Matrix 57008, 1/4" – стоимость товара 400 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...