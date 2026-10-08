Регулятор давления с манометром для краскораспылителя DENZEL 57001, K1500, 12 бар, 1/4"
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб.
В наличии
Код товара: 743425
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Комплектация
Регулятор давления - 1 штМанометр - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Материал
алюминий
Давление, Бар
12
Максимальная пропускная способность, л/мин
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х6х5
Вес, г.
150
Описание товара Регулятор давления с манометром для краскораспылителя DENZEL 57001, K1500, 12 бар, 1/4"
Регулятор Denzel K1500 57001 с присоединительным размером 1/4" имеет пропускную способность 1500 л/мин и предназначен для установки и поддержания на заданном уровне давления до 12 бар. Подключается к компрессору и позволяет обеспечить эффективную работу пневмоинструмента. Оптимален для использования совместно с краскораспылителем.
Преимущества
- Продуманная конструкция — производителем предусмотрен механический манометр выходного давления.
- Неприхотливость — изделие можно использовать при температуре от -10 °C до +60 °C.
- Прочность и долговечность — корпус изготовлен из алюминия.
- Быстрый монтаж — установка не требует специальных навыков и не занимает много времени.
- Компактность и малый вес 120 г — регулятор удобен для хранения и транспортировки.
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Бренд
DENZEL
Комплектация
Регулятор давления - 1 штМанометр - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Материал
алюминий
Давление, Бар
12
Максимальная пропускная способность, л/мин
1500
Страна производитель
Китай
Регулятор Denzel K1500 57001 с присоединительным размером 1/4" имеет пропускную способность 1500 л/мин и предназначен для установки и поддержания на заданном уровне давления до 12 бар. Подключается к компрессору и позволяет обеспечить эффективную работу пневмоинструмента. Оптимален для использования совместно с краскораспылителем.
Преимущества
- Продуманная конструкция — производителем предусмотрен механический манометр выходного давления.
- Неприхотливость — изделие можно использовать при температуре от -10 °C до +60 °C.
- Прочность и долговечность — корпус изготовлен из алюминия.
- Быстрый монтаж — установка не требует специальных навыков и не занимает много времени.
- Компактность и малый вес 120 г — регулятор удобен для хранения и транспортировки.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Регулятор давления с манометром для краскораспылителя DENZEL 57001, K1500, 12 бар, 1/4" - данный товар вы можете купить по цене 670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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