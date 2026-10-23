Муфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57066, со штуцером "елка" под шланг 10 мм, 1 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
В наличии
Код товара: 743456
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
430 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
STELS
Комплектация
Муфта - 1 шт
Материал
сталь
Соединитель
рапид (EURO)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х3
Вес, г.
70
Описание товара Муфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57066, со штуцером "елка" под шланг 10 мм, 1 шт.
Универсальная муфта Stels 57066 со штуцером «елка» и быстросъемным соединением «мама», 1 шт. в упаковке, обеспечивает быстрое подключение шлангов диаметром 10 мм к компрессору. Используется для монтажа пневмолиний и работы с пневмоинструментом.
Преимущества
- Прочность и долговечность — стальная муфта выдерживает высокие нагрузки.
- Легкий монтаж — благодаря быстроразъемному соединению муфта подключается одним движением.
- Удобный блистер — изделие можно осмотреть перед покупкой.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитНабор переходников Matrix 57016, быстросъемное соединение, резьб...
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитМуфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57064, внутренн...
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитМуфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57065, внешняя ...
-
В наличииЦена 460 руб.115 руб. в СплитШланг спиральный воздушный Matrix 57002, 5 м, с быстросъемными с...
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитШланг спиральный воздушный Matrix 57004, 10 м, с быстросъемными ...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитМуфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57052, со штуце...
-
В наличииЦена 610 руб.153 руб. в СплитМуфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57050, внутренн...
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитМуфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57051, внешняя ...
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитШланг спиральный воздушный Matrix 57006, 15 м, с быстросъемными ...
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитМуфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57058, со штуце...
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитМуфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57057, внешняя ...
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитРегулятор давления с манометром для краскораспылителя DENZEL 570...
Бренд
STELS
Комплектация
Муфта - 1 шт
Материал
сталь
Соединитель
рапид (EURO)
Страна производитель
Китай
Универсальная муфта Stels 57066 со штуцером «елка» и быстросъемным соединением «мама», 1 шт. в упаковке, обеспечивает быстрое подключение шлангов диаметром 10 мм к компрессору. Используется для монтажа пневмолиний и работы с пневмоинструментом.
Преимущества
- Прочность и долговечность — стальная муфта выдерживает высокие нагрузки.
- Легкий монтаж — благодаря быстроразъемному соединению муфта подключается одним движением.
- Удобный блистер — изделие можно осмотреть перед покупкой.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для пневмоинструмента, Бензорезы, Виброплиты, Гидравлические прессы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Купить Муфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57066, со штуцером "елка" под шланг 10 мм, 1 шт. - по цене 430 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Муфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57066, со штуцером "елка" под шланг 10 мм, 1 шт.