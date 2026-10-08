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Муфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57065, внешняя резьба 1/2", 1 шт. купить с доставкой в Москве
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Муфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57065, внешняя резьба 1/2", 1 шт.

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Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57065, внешняя резьба 1/2&quot;, 1 шт. - фото 1
Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57065, внешняя резьба 1/2&quot;, 1 шт. - фото 2
Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57065, внешняя резьба 1/2&quot;, 1 шт. - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57065, внешняя резьба 1/2&quot;, 1 шт. - фото 1
  • Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57065, внешняя резьба 1/2&quot;, 1 шт. - фото 2
  • Муфта универсальная быстросъемная (&quot;мама&quot;) STELS 57065, внешняя резьба 1/2&quot;, 1 шт. - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743455
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Муфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57065, внешняя резьба 1/2", 1 шт.
430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Комплектация
Муфта - 1 шт
Материал
сталь
Размер соединения
1/2"
Соединитель
переходник, рапид (EURO), муфта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х3
Вес, г.
90

Описание товара Муфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57065, внешняя резьба 1/2", 1 шт.

Универсальная быстросъемная муфта Stels 57065 с внешней резьбой 1/2 дюйма, 1 шт. в упаковке, позволяет герметично подключить пневматический шланг к компрессору со входом «мама». Используется для работы с пневмооборудованием, будет полезна во время ремонта, на строительной площадке и в гараже.

Преимущества

  • Прочность — муфта из высококачественной стали не деформируется под давлением сжатого воздуха.
  • Быстросъемное соединение — шланг подключается к муфте одним движением.
  • Удобная упаковка — муфта поставляется в блистере, позволяющем осмотреть ее перед покупкой.

Отзывы о товаре Муфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57065, внешняя резьба 1/2", 1 шт.




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Характеристики
Бренд
STELS
Комплектация
Муфта - 1 шт
Материал
сталь
Размер соединения
1/2"
Соединитель
переходник, рапид (EURO), муфта
Страна производитель
Китай
Описание

Универсальная быстросъемная муфта Stels 57065 с внешней резьбой 1/2 дюйма, 1 шт. в упаковке, позволяет герметично подключить пневматический шланг к компрессору со входом «мама». Используется для работы с пневмооборудованием, будет полезна во время ремонта, на строительной площадке и в гараже.

Преимущества

  • Прочность — муфта из высококачественной стали не деформируется под давлением сжатого воздуха.
  • Быстросъемное соединение — шланг подключается к муфте одним движением.
  • Удобная упаковка — муфта поставляется в блистере, позволяющем осмотреть ее перед покупкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Муфта универсальная быстросъемная ("мама") STELS 57065, внешняя резьба 1/2", 1 шт. - данный товар вы можете купить по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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