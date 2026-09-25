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Штангенциркуль WorkPro WP266003 купить с доставкой в Москве
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Штангенциркуль WorkPro WP266003

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Штангенциркуль WorkPro WP266003 - фото 1
Штангенциркуль WorkPro WP266003 - фото 2
Штангенциркуль WorkPro WP266003 - фото 3
Штангенциркуль WorkPro WP266003 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина, мм
150
Размер шага, мм
0.02
  • Штангенциркуль WorkPro WP266003 - фото 1
  • Штангенциркуль WorkPro WP266003 - фото 2
  • Штангенциркуль WorkPro WP266003 - фото 3
  • Штангенциркуль WorkPro WP266003 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743230
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Характеристики

Бренд
Workpro
Длина, мм
150
Размер шага, мм
0.02
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х13х3
Вес, г.
370

Описание товара Штангенциркуль WorkPro WP266003

Штангенциркуль метрический 150мм WP266003 Workpro из нержавеющей стали Штангенциркуль 150 мм из нержавеющей стали Метрическая и дюймовая шкала Точность 0,02 мм

Отзывы о товаре Штангенциркуль WorkPro WP266003




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Характеристики
Бренд
Workpro
Длина, мм
150
Размер шага, мм
0.02
Страна производитель
Китай
Описание
Штангенциркуль метрический 150мм WP266003 Workpro из нержавеющей стали Штангенциркуль 150 мм из нержавеющей стали Метрическая и дюймовая шкала Точность 0,02 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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