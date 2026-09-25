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Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая купить с доставкой в Москве
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Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая

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Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 1
Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 2
Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 3
Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 4
Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 5
Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 6
Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 7
Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 8
Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 9
Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 10
Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 11
Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 12
Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 13
Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемашина капсульная
Тип капсул и кофе
Nespresso Original
Объём резервуара для воды
1.3
Емкость для молока
Да
Мощность
1400
Тип управления
сенсорное
Капучинатор
да
  • Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 1
  • Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 2
  • Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 3
  • Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 4
  • Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 5
  • Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 6
  • Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 7
  • Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 8
  • Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 9
  • Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 10
  • Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 11
  • Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 12
  • Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 13
  • Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 490 руб. 
Начислим 552 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743067
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая
34 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DeLonghi
Тип товара
Кофемашина капсульная
Тип капсул и кофе
Nespresso Original
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
1.3
Емкость для молока
Да
Особенности
9 различных молочных напитков одним нажатием, не выходя из собственного дома, и 3 варианта кофе, выбирайте между Espresso, ristretto, lungo, cappuccino, latte macchiato, flat white, creamy latte, koffe latte, hot milk
Цвет
белый
Мощность
1400
Тип управления
сенсорное
Капучинатор
да
Максимальное давление
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х32х25
Вес, кг.
5.2

Описание товара Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая

Привлекательный дизайн Капсульной кофеварки De’Longhi Nespresso: четкая структура и характерный дизайн Latissima дополняются простым в использовании сенсорным пользовательским интерфейсом, поэтому не только кофе, но и сама капсульная машина привлекают внимание на кухне. С помощью Gran Lattissima вы можете насладиться 3 различными кофейными напитками и 6 напитками латте и получить полный опыт работы бариста одним касанием пальца, не выходя из дома. Простота в использовании: интуитивно понятная панель управления с девятью сенсорными кнопками прямого набора и подсветкой позволяет готовить любимые напитки одним нажатием кнопки. Кнопки прямого набора доступны для приготовления ристретто, эспрессо, лунго, капучино, латте макиато, кофе латте, флэт уайта, горячего молока и горячей молочной пены. Легко чистить: с этой кофемашиной, не требующей особого ухода, вы экономите на чистке, благодаря простой системе ополаскивания обеспечивается автоматическая очистка молочной системы, и у вас остается больше времени, чтобы насладиться эспрессо, ристретто, лунго, капучино, кофе латте или латте макиато. Эффективная технология: автоматическое отключение через 9 минут обеспечивает безопасность, ограничивая потребление энергии до минимума, а также термоблок, который обеспечивает идеальную температуру всего за 25 секунд.

Отзывы о товаре Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DeLonghi
Тип товара
Кофемашина капсульная
Тип капсул и кофе
Nespresso Original
Материал корпуса
пластик
Объём резервуара для воды
1.3
Емкость для молока
Да
Особенности
9 различных молочных напитков одним нажатием, не выходя из собственного дома, и 3 варианта кофе, выбирайте между Espresso, ristretto, lungo, cappuccino, latte macchiato, flat white, creamy latte, koffe latte, hot milk
Цвет
белый
Мощность
1400
Тип управления
сенсорное
Капучинатор
да
Максимальное давление
19
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Привлекательный дизайн Капсульной кофеварки De’Longhi Nespresso: четкая структура и характерный дизайн Latissima дополняются простым в использовании сенсорным пользовательским интерфейсом, поэтому не только кофе, но и сама капсульная машина привлекают внимание на кухне. С помощью Gran Lattissima вы можете насладиться 3 различными кофейными напитками и 6 напитками латте и получить полный опыт работы бариста одним касанием пальца, не выходя из дома. Простота в использовании: интуитивно понятная панель управления с девятью сенсорными кнопками прямого набора и подсветкой позволяет готовить любимые напитки одним нажатием кнопки. Кнопки прямого набора доступны для приготовления ристретто, эспрессо, лунго, капучино, латте макиато, кофе латте, флэт уайта, горячего молока и горячей молочной пены. Легко чистить: с этой кофемашиной, не требующей особого ухода, вы экономите на чистке, благодаря простой системе ополаскивания обеспечивается автоматическая очистка молочной системы, и у вас остается больше времени, чтобы насладиться эспрессо, ристретто, лунго, капучино, кофе латте или латте макиато. Эффективная технология: автоматическое отключение через 9 минут обеспечивает безопасность, ограничивая потребление энергии до минимума, а также термоблок, который обеспечивает идеальную температуру всего за 25 секунд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая - стоимость товара 34490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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