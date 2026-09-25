Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая
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Характеристики
Описание товара Капсульная кофемашина DeLonghi Nespresso Gran Lattissima EN640W белая
Привлекательный дизайн Капсульной кофеварки De’Longhi Nespresso: четкая структура и характерный дизайн Latissima дополняются простым в использовании сенсорным пользовательским интерфейсом, поэтому не только кофе, но и сама капсульная машина привлекают внимание на кухне. С помощью Gran Lattissima вы можете насладиться 3 различными кофейными напитками и 6 напитками латте и получить полный опыт работы бариста одним касанием пальца, не выходя из дома. Простота в использовании: интуитивно понятная панель управления с девятью сенсорными кнопками прямого набора и подсветкой позволяет готовить любимые напитки одним нажатием кнопки. Кнопки прямого набора доступны для приготовления ристретто, эспрессо, лунго, капучино, латте макиато, кофе латте, флэт уайта, горячего молока и горячей молочной пены. Легко чистить: с этой кофемашиной, не требующей особого ухода, вы экономите на чистке, благодаря простой системе ополаскивания обеспечивается автоматическая очистка молочной системы, и у вас остается больше времени, чтобы насладиться эспрессо, ристретто, лунго, капучино, кофе латте или латте макиато. Эффективная технология: автоматическое отключение через 9 минут обеспечивает безопасность, ограничивая потребление энергии до минимума, а также термоблок, который обеспечивает идеальную температуру всего за 25 секунд.
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