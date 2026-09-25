PoE инжектор TP-Link POE150S
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Характеристики
Выходное напряжение, В
48
Габариты (ШxВxГ)
5,4?8?2,4 см
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741274
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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип инжектора
Активный
Выходное напряжение, В
48
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE (802.3af)
Габариты (ШxВxГ)
5,4?8?2,4 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х7
Вес, г.
350
Описание товара PoE инжектор TP-Link POE150S
TP-Link POE150S — это устройство, позволяющее одновременно передавать данные и подавать питание на совместимые сетевые устройства по одному кабелю Ethernet. Он создан на базе стандарта IEEE 802.3af, что гарантирует совместимость с широким спектром оборудования: точками доступа, IP-камерами, VoIP-телефонами и другими устройствами, поддерживающими PoE. PoE-инжектор — это простое и эффективное решение для случаев, когда невозможно или неудобно прокладывать отдельные кабели питания, например, при установке оборудования в удалённых или труднодоступных местах.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
TP-link
Тип инжектора
Активный
Выходное напряжение, В
48
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE (802.3af)
Габариты (ШxВxГ)
5,4?8?2,4 см
Страна производитель
Китай
TP-Link POE150S — это устройство, позволяющее одновременно передавать данные и подавать питание на совместимые сетевые устройства по одному кабелю Ethernet. Он создан на базе стандарта IEEE 802.3af, что гарантирует совместимость с широким спектром оборудования: точками доступа, IP-камерами, VoIP-телефонами и другими устройствами, поддерживающими PoE. PoE-инжектор — это простое и эффективное решение для случаев, когда невозможно или неудобно прокладывать отдельные кабели питания, например, при установке оборудования в удалённых или труднодоступных местах.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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