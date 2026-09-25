Инжектор PoE Netcraze NPA-150
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Характеристики
Выходная мощность
30
Выходное напряжение, В
56
Габариты (ШxВxГ)
60x34x132 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741060
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Характеристики
Бренд
Netcraze
Выходная мощность
30
Выходное напряжение, В
56
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE (802.3af), PoE+ (802.3at)
Габариты (ШxВxГ)
60x34x132 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х6
Вес, г.
600
Описание товара Инжектор PoE Netcraze NPA-150
Используя инжектор PoE Netcraze NPA-150, можно с легкостью воспользоваться возможностью организации питания точек доступа, IP-камер видеонаблюдения и другого сетевого оборудования. Конструктивно блок питания представляет из себя устройство с компактным корпусом прямоугольной формы. К электрической сети модель подключается посредством разъемного сетевого кабеля, который включен в комплектацию.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Netcraze
Выходная мощность
30
Выходное напряжение, В
56
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE (802.3af), PoE+ (802.3at)
Габариты (ШxВxГ)
60x34x132 мм
Страна производитель
Китай
Используя инжектор PoE Netcraze NPA-150, можно с легкостью воспользоваться возможностью организации питания точек доступа, IP-камер видеонаблюдения и другого сетевого оборудования. Конструктивно блок питания представляет из себя устройство с компактным корпусом прямоугольной формы. К электрической сети модель подключается посредством разъемного сетевого кабеля, который включен в комплектацию.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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