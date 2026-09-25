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PoE инжектор MikroTik GPEN11 купить с доставкой в Москве
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PoE инжектор MikroTik GPEN11

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PoE инжектор MikroTik GPEN11 - фото 2
PoE инжектор MikroTik GPEN11 - фото 3
PoE инжектор MikroTik GPEN11 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Входной ток макс, А
2
Выходное напряжение, В
30
Габариты (ШxВxГ)
104 x 92 x 24 мм
  • PoE инжектор MikroTik GPEN11 - фото 1
  • PoE инжектор MikroTik GPEN11 - фото 2
  • PoE инжектор MikroTik GPEN11 - фото 3
  • PoE инжектор MikroTik GPEN11 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741044
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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PoE инжектор MikroTik GPEN11
1 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип инжектора
Пассивный
Входной ток макс, А
2
Выходное напряжение, В
30
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE (802.3af), PoE+ (802.3at), PoE (Passive)
Габариты (ШxВxГ)
104 x 92 x 24 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х3
Вес, г.
70

Описание товара PoE инжектор MikroTik GPEN11

GPEN11 — пассивный PoE-инжектор MikroTik 10/100/1000 Мбит, который может быть размещен на стене и запитывать устройства MikroTik посредством PoE. Инжектор может быть установлен в помещении клиента сразу за WiFi-маршрутизатором, обеспечивающего подключение пользователей. Далее, GPEN11 будет питать маршрутизатор провайдера, будь то наружное беспроводное устройство, установленное на крыше, или сетевой коммутатор. GPEN11 — это часть системы GPEN (Gigabit Passive Ethernet Network), разработанной как более дешевая и простая в установке альтернатива GPON. Линейка продуктов GPEN включает в себя коммутаторы наружного исполнения, которые поддерживают питание от источников PoE, как например GPEN11. Устройство имеет базовую преднастройку для обеспечения подключения клиента к интернету. Адаптер питания в комплект не входит. На устройстве присутствует площадка для наклейки стикеров от провайдера.

Отзывы о товаре PoE инжектор MikroTik GPEN11




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип инжектора
Пассивный
Входной ток макс, А
2
Выходное напряжение, В
30
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE (802.3af), PoE+ (802.3at), PoE (Passive)
Габариты (ШxВxГ)
104 x 92 x 24 мм
Страна производитель
Китай
Описание
GPEN11 — пассивный PoE-инжектор MikroTik 10/100/1000 Мбит, который может быть размещен на стене и запитывать устройства MikroTik посредством PoE. Инжектор может быть установлен в помещении клиента сразу за WiFi-маршрутизатором, обеспечивающего подключение пользователей. Далее, GPEN11 будет питать маршрутизатор провайдера, будь то наружное беспроводное устройство, установленное на крыше, или сетевой коммутатор. GPEN11 — это часть системы GPEN (Gigabit Passive Ethernet Network), разработанной как более дешевая и простая в установке альтернатива GPON. Линейка продуктов GPEN включает в себя коммутаторы наружного исполнения, которые поддерживают питание от источников PoE, как например GPEN11. Устройство имеет базовую преднастройку для обеспечения подключения клиента к интернету. Адаптер питания в комплект не входит. На устройстве присутствует площадка для наклейки стикеров от провайдера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить PoE инжектор MikroTik GPEN11 - по цене 1640 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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