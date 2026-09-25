PoE инжектор MikroTik GPEN11

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Характеристики
Входной ток макс, А
2
Выходное напряжение, В
30
Габариты (ШxВxГ)
104 x 92 x 24 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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GPEN11 — пассивный PoE-инжектор MikroTik 10/100/1000 Мбит, который может быть размещен на стене и запитывать устройства MikroTik посредством PoE.
Инжектор может быть установлен в помещении клиента сразу за WiFi-маршрутизатором, обеспечивающего подключение пользователей. Далее, GPEN11 будет питать маршрутизатор провайдера, будь то наружное беспроводное устройство, установленное на крыше, или сетевой коммутатор.
GPEN11 — это часть системы GPEN (Gigabit Passive Ethernet Network), разработанной как более дешевая и простая в установке альтернатива GPON. Линейка продуктов GPEN включает в себя коммутаторы наружного исполнения, которые поддерживают питание от источников PoE, как например GPEN11. Устройство имеет базовую преднастройку для обеспечения подключения клиента к интернету. Адаптер питания в комплект не входит. На устройстве присутствует площадка для наклейки стикеров от провайдера.
GPEN11 — пассивный PoE-инжектор MikroTik 10/100/1000 Мбит, который может быть размещен на стене и запитывать устройства MikroTik посредством PoE.
Инжектор может быть установлен в помещении клиента сразу за WiFi-маршрутизатором, обеспечивающего подключение пользователей. Далее, GPEN11 будет питать маршрутизатор провайдера, будь то наружное беспроводное устройство, установленное на крыше, или сетевой коммутатор.
GPEN11 — это часть системы GPEN (Gigabit Passive Ethernet Network), разработанной как более дешевая и простая в установке альтернатива GPON. Линейка продуктов GPEN включает в себя коммутаторы наружного исполнения, которые поддерживают питание от источников PoE, как например GPEN11. Устройство имеет базовую преднастройку для обеспечения подключения клиента к интернету. Адаптер питания в комплект не входит. На устройстве присутствует площадка для наклейки стикеров от провайдера.
Купить PoE инжектор MikroTik GPEN11 - по цене 1640 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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