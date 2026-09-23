PoE сплиттер TP-Link PoE10R
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Характеристики
Тип товара
Сплиттер
Выходное напряжение, В
12
Габариты (ШxВxГ)
80.8x24x52 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб.
В наличии
Код товара: 737820
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 630 руб.
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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Сплиттер
Выходное напряжение, В
12
Габариты (ШxВxГ)
80.8x24x52 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х6
Вес, г.
240
Описание товара PoE сплиттер TP-Link PoE10R
Сплиттер PoETP-LINK TL-PoE10R — прибор, предназначенный для комфортного размещения различного сетевого оборудования без привязки его к сети электропитания. TL-PoE10R является адаптером низкого уровня и обладает выходным сигналом данных равным 1000 Мбит/с. Прибор необходим для разделения входящего по витой паре сигнала на две составляющих: питание и передача данных. Благодаря применению подобного оборудования можно производить установку различных сетевых устройств, не будучи привязанным при этом к монтажу системы их питания. Это позволяет сильно сэкономить на прокладке кабеля.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
TP-link
Тип товара
Сплиттер
Выходное напряжение, В
12
Габариты (ШxВxГ)
80.8x24x52 мм
Страна производитель
Китай
Сплиттер PoETP-LINK TL-PoE10R — прибор, предназначенный для комфортного размещения различного сетевого оборудования без привязки его к сети электропитания. TL-PoE10R является адаптером низкого уровня и обладает выходным сигналом данных равным 1000 Мбит/с. Прибор необходим для разделения входящего по витой паре сигнала на две составляющих: питание и передача данных. Благодаря применению подобного оборудования можно производить установку различных сетевых устройств, не будучи привязанным при этом к монтажу системы их питания. Это позволяет сильно сэкономить на прокладке кабеля.
Купить PoE сплиттер TP-Link PoE10R - по цене 1630 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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