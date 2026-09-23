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PoE сплиттер OSNOVO PoE Splitter/2 купить с доставкой в Москве
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PoE сплиттер OSNOVO PoE Splitter/2

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PoE сплиттер OSNOVO PoE Splitter/2 - фото 2
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PoE сплиттер OSNOVO PoE Splitter/2 - фото 4
PoE сплиттер OSNOVO PoE Splitter/2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сплиттер
Выходная мощность
12
Выходное напряжение, В
12
Габариты (ШxВxГ)
80x31x26 мм
  • PoE сплиттер OSNOVO PoE Splitter/2 - фото 1
  • PoE сплиттер OSNOVO PoE Splitter/2 - фото 2
  • PoE сплиттер OSNOVO PoE Splitter/2 - фото 3
  • PoE сплиттер OSNOVO PoE Splitter/2 - фото 4
  • PoE сплиттер OSNOVO PoE Splitter/2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737819
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Тип товара
Сплиттер
Выходная мощность
12
Выходное напряжение, В
12
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE (802.3af)
Габариты (ШxВxГ)
80x31x26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х6х3
Вес, г.
60

Описание товара PoE сплиттер OSNOVO PoE Splitter/2

Используя сплиттер PoE OSNOVO PoE Splitter/2, можно организовать питание активного сетевого оборудования, не поддерживающего PoE. Устройство обеспечивает напряжение постоянного тока 12 В. Ток – 1 А. Для функционирования устройства достаточно линии PoE с напряжением от 36 до 57 В. Сплиттер поддерживает скорость сетевого соединения 100 Мбит/с. Сплиттер PoE OSNOVO PoE Splitter/2 обладает грозозащитой 4 кВ. Допустимый диапазон рабочих температур широк – от -10 до 50 °C. Сплиттер собран в относительно компактном черном корпусе, размеры которого составляют 80x31x26 мм. В комплект включена документация.

Отзывы о товаре PoE сплиттер OSNOVO PoE Splitter/2




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Характеристики
Бренд
Osnovo
Тип товара
Сплиттер
Выходная мощность
12
Выходное напряжение, В
12
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE (802.3af)
Габариты (ШxВxГ)
80x31x26 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Используя сплиттер PoE OSNOVO PoE Splitter/2, можно организовать питание активного сетевого оборудования, не поддерживающего PoE. Устройство обеспечивает напряжение постоянного тока 12 В. Ток – 1 А. Для функционирования устройства достаточно линии PoE с напряжением от 36 до 57 В. Сплиттер поддерживает скорость сетевого соединения 100 Мбит/с. Сплиттер PoE OSNOVO PoE Splitter/2 обладает грозозащитой 4 кВ. Допустимый диапазон рабочих температур широк – от -10 до 50 °C. Сплиттер собран в относительно компактном черном корпусе, размеры которого составляют 80x31x26 мм. В комплект включена документация.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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