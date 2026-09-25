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PoE инжектор TP-link Omada POE380S купить с доставкой в Москве
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PoE инжектор TP-link Omada POE380S

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PoE инжектор TP-link Omada POE380S - фото 1
PoE инжектор TP-link Omada POE380S - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инжектор
Выходная мощность
90
Выходное напряжение, В
240
Габариты (ШxВxГ)
70x42x155 мм
  • PoE инжектор TP-link Omada POE380S - фото 1
  • PoE инжектор TP-link Omada POE380S - фото 2
  • PoE инжектор TP-link Omada POE380S - фото 3
  • PoE инжектор TP-link Omada POE380S - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 470 руб. 
Начислим 181 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737659
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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PoE инжектор TP-link Omada POE380S
8 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Инжектор
Тип инжектора
Активный
Выходная мощность
90
Выходное напряжение, В
240
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE++ (802.3bt)
Габариты (ШxВxГ)
70x42x155 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х9
Вес, г.
870

Описание товара PoE инжектор TP-link Omada POE380S

TP-Link POE380S 10 Гбит/с Omada Инжектор PoE++ - это оборудование Wi-Fi и Bluetooth, разработанное и произведенное компанией Tp-link. Инжектор PoE++ обеспечивает высокую скорость передачи данных до 10 Гбит/с, что позволяет передавать данные на большие расстояния без потери качества.

Отзывы о товаре PoE инжектор TP-link Omada POE380S




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Инжектор
Тип инжектора
Активный
Выходная мощность
90
Выходное напряжение, В
240
Количество PoE портов
1 порт
Стандарт PoE
PoE++ (802.3bt)
Габариты (ШxВxГ)
70x42x155 мм
Страна производитель
Китай
Описание
TP-Link POE380S 10 Гбит/с Omada Инжектор PoE++ - это оборудование Wi-Fi и Bluetooth, разработанное и произведенное компанией Tp-link. Инжектор PoE++ обеспечивает высокую скорость передачи данных до 10 Гбит/с, что позволяет передавать данные на большие расстояния без потери качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить PoE инжектор TP-link Omada POE380S - по цене 8470 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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