Top.Mail.Ru
Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 1
Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 2
Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 3
Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 4
Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 5
Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 6
Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 7
Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 8
Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 9
Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 10
Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 11
Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 12
Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 13
Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина, мм
150
Размер шага, мм
0.02
Комплектация
Штангенциркуль - 1 шт Пластиковый футляр - 1 шт
  • Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 1
  • Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 2
  • Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 3
  • Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 4
  • Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 5
  • Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 6
  • Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 7
  • Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 8
  • Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 9
  • Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 10
  • Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 11
  • Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 12
  • Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 13
  • Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737045
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601)
1 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Длина, мм
150
Размер шага, мм
0.02
Комплектация
Штангенциркуль - 1 шт Пластиковый футляр - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100

Описание товара Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601)

Стрелочный штангенциркуль Matrix 31601 длиной 150 мм — измерительный инструмент для определения внешних и внутренних размеров деталей. Круговая шкала со стрелочной индикацией упрощает считывание показаний, что позволяет сократить время измерения. Штангенциркуль обеспечивает точные результаты — цена деления круговой шкалы 0,02 мм, погрешность составляет ±0,02 мм при величине измерения до 100 мм, и ±0,03 мм при величине измерения более 100 мм. Инструмент пригодится в строительстве, на производстве, в ремонтной мастерской, а также дома или в гараже.

Преимущества

  • Функциональность — благодаря глубиномеру штангенциркуль можно использовать для измерения глубин различных отверстий.
  • Прочность и долговечность — штангенциркуль изготовлен из инструментальной нержавеющей стали.
  • Надежная упаковка — плотно закрывающийся пластмассовый футляр с мягкой поролоновой подкладкой защищает инструмент во время хранения или транспортировки.

Отзывы о товаре Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Matrix
Длина, мм
150
Размер шага, мм
0.02
Комплектация
Штангенциркуль - 1 шт Пластиковый футляр - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Стрелочный штангенциркуль Matrix 31601 длиной 150 мм — измерительный инструмент для определения внешних и внутренних размеров деталей. Круговая шкала со стрелочной индикацией упрощает считывание показаний, что позволяет сократить время измерения. Штангенциркуль обеспечивает точные результаты — цена деления круговой шкалы 0,02 мм, погрешность составляет ±0,02 мм при величине измерения до 100 мм, и ±0,03 мм при величине измерения более 100 мм. Инструмент пригодится в строительстве, на производстве, в ремонтной мастерской, а также дома или в гараже.

Преимущества

  • Функциональность — благодаря глубиномеру штангенциркуль можно использовать для измерения глубин различных отверстий.
  • Прочность и долговечность — штангенциркуль изготовлен из инструментальной нержавеющей стали.
  • Надежная упаковка — плотно закрывающийся пластмассовый футляр с мягкой поролоновой подкладкой защищает инструмент во время хранения или транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штангенциркуль MATRIX 150 мм, стрелочный (31601) – стоимость товара 1480 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...