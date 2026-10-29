Электрическая плита, индукционная BQ-HP102B Черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
19 см
Индукция
да
Управление
сенсорное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб.
В наличии
Код товара: 735797
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Загружаем...
2 460 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
19 см
Индукция
да
Длина сетевого шнура
1.2
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х32х9
Вес, кг.
2.1
Описание товара Электрическая плита, индукционная BQ-HP102B Черный
Плита компактная электрическая BQ HP102B мощностью 2 кВт имеет одну конфорку диаметром 19 см, которой под силу любое блюдо, даже требующее длительного и интенсивного приготовления. Основой ее конструкции стала черная стеклокерамика, за счет чего этот кухонный инструмент выглядит стильно. Сенсорное управление сочетается со встроенным таймером и дисплеем. Индикатор остаточного тепла подскажет, когда касаться поверхности плиты компактной электрической BQ HP102B будет безопасно. Опция блокировки панели управления не позволит самым маленьким членам семьи вмещаться в процесс готовки, а защита от перегрева – выйти из строя раньше времени.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
19 см
Индукция
да
Длина сетевого шнура
1.2
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Плита компактная электрическая BQ HP102B мощностью 2 кВт имеет одну конфорку диаметром 19 см, которой под силу любое блюдо, даже требующее длительного и интенсивного приготовления. Основой ее конструкции стала черная стеклокерамика, за счет чего этот кухонный инструмент выглядит стильно. Сенсорное управление сочетается со встроенным таймером и дисплеем. Индикатор остаточного тепла подскажет, когда касаться поверхности плиты компактной электрической BQ HP102B будет безопасно. Опция блокировки панели управления не позволит самым маленьким членам семьи вмещаться в процесс готовки, а защита от перегрева – выйти из строя раньше времени.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, без духовки
Теги товара: сенсорные, одноконфорочные, стеклокерамические, 2 квт, сенсорные одноконфорочные
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, без духовки
Теги товара: сенсорные, одноконфорочные, стеклокерамические, 2 квт, сенсорные одноконфорочные
Электрическая плита, индукционная BQ-HP102B Черный - данный товар вы можете купить по цене 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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