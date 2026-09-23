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Смартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYV) White купить с доставкой в Москве
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Смартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYV) White

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Смартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYV) White - фото 1
Смартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYV) White - фото 2
Смартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYV) White - фото 3
Смартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYV) White - фото 4
Смартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYV) White - фото 5
Смартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYV) White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Mate X7
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
2416x2210
Процессор
HiSilicon Kirin 9030 Pro
Оперативная память
16
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYV) White - фото 1
  • Смартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYV) White - фото 2
  • Смартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYV) White - фото 3
  • Смартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYV) White - фото 4
  • Смартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYV) White - фото 5
  • Смартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYV) White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
128 560 руб. 
Начислим 2057 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734685
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYV) White
128 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Комплектация
адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация
Линейка
Huawei Mate X7
Цвет
белый
Складной
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP58/IP58
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
2416x2210
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 9030 Pro
Частота процессора, МГц
2750
Операционная система
Android
Оперативная память
16
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+50+40 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х5
Вес, г.
700

Описание товара Смартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYV) White

**Смартфон HUAWEI Mate X7 16+512Gb, белый (51098QYV)** Познакомьтесь с будущим уже сегодня — смартфон HUAWEI Mate X7! Это устройство, которое сочетает в себе передовые технологии и элегантный дизайн. **Почему стоит выбрать HUAWEI Mate X7?** * **Мощный процессор HiSilicon Kirin 9030 Pro** — гарантирует высокую производительность и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти** — достаточно места для всех ваших файлов, приложений и мультимедиа. * **Складной дизайн** — удобство и компактность в одном устройстве. * **Яркий и чёткий OLED-дисплей с диагональю 8 дюймов и разрешением 2416 x 2210** — наслаждайтесь реалистичным изображением и широкими углами обзора. * **Высокая частота обновления экрана — 120 Гц** — движения на экране будут плавными и чёткими. * **Три тыловые камеры** — делайте потрясающие снимки и видео в любых условиях. * **Ёмкий аккумулятор на 5600 мАч** — долгое время работы без подзарядки. * **Поддержка быстрой и беспроводной зарядки** — заряжайте устройство так, как вам удобно. * **Пылевлагозащита IP59** — надёжная защита от пыли и влаги. Дополнительные преимущества: * поддержка двух SIM-карт; * NFC и Bluetooth 6.0 для удобного обмена данными; * сканер отпечатков пальцев для безопасности ваших данных; * проводной интерфейс USB Type-C. HUAWEI Mate X7 — это смартфон, который подчеркнёт ваш статус и станет надёжным помощником в повседневной жизни. Белый корпус из металла выглядит стильно и современно. Не упустите шанс стать обладателем одного из самых передовых смартфонов 2026 года!

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYV) White




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Характеристики
Бренд
Huawei
Комплектация
адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка, документация
Линейка
Huawei Mate X7
Цвет
белый
Складной
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP58/IP58
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
2416x2210
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 9030 Pro
Развернуть
Частота процессора, МГц
2750
Операционная система
Android
Оперативная память
16
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+50+40 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон HUAWEI Mate X7 16+512Gb, белый (51098QYV)** Познакомьтесь с будущим уже сегодня — смартфон HUAWEI Mate X7! Это устройство, которое сочетает в себе передовые технологии и элегантный дизайн. **Почему стоит выбрать HUAWEI Mate X7?** * **Мощный процессор HiSilicon Kirin 9030 Pro** — гарантирует высокую производительность и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти** — достаточно места для всех ваших файлов, приложений и мультимедиа. * **Складной дизайн** — удобство и компактность в одном устройстве. * **Яркий и чёткий OLED-дисплей с диагональю 8 дюймов и разрешением 2416 x 2210** — наслаждайтесь реалистичным изображением и широкими углами обзора. * **Высокая частота обновления экрана — 120 Гц** — движения на экране будут плавными и чёткими. * **Три тыловые камеры** — делайте потрясающие снимки и видео в любых условиях. * **Ёмкий аккумулятор на 5600 мАч** — долгое время работы без подзарядки. * **Поддержка быстрой и беспроводной зарядки** — заряжайте устройство так, как вам удобно. * **Пылевлагозащита IP59** — надёжная защита от пыли и влаги. Дополнительные преимущества: * поддержка двух SIM-карт; * NFC и Bluetooth 6.0 для удобного обмена данными; * сканер отпечатков пальцев для безопасности ваших данных; * проводной интерфейс USB Type-C. HUAWEI Mate X7 — это смартфон, который подчеркнёт ваш статус и станет надёжным помощником в повседневной жизни. Белый корпус из металла выглядит стильно и современно. Не упустите шанс стать обладателем одного из самых передовых смартфонов 2026 года!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYV) White - по цене 128560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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