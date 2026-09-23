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Характеристики
Линейка
Huawei Mate X7
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
8
Разрешение экрана
2416x2210
Процессор
HiSilicon Kirin 9030 Pro
Оперативная память
16
Встроенная память
512
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Смартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYV) White
**Смартфон HUAWEI Mate X7 16+512Gb, белый (51098QYV)**
Познакомьтесь с будущим уже сегодня — смартфон HUAWEI Mate X7! Это устройство, которое сочетает в себе передовые технологии и элегантный дизайн.
**Почему стоит выбрать HUAWEI Mate X7?**
* **Мощный процессор HiSilicon Kirin 9030 Pro** — гарантирует высокую производительность и плавную работу даже самых требовательных приложений.
* **16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти** — достаточно места для всех ваших файлов, приложений и мультимедиа.
* **Складной дизайн** — удобство и компактность в одном устройстве.
* **Яркий и чёткий OLED-дисплей с диагональю 8 дюймов и разрешением 2416 x 2210** — наслаждайтесь реалистичным изображением и широкими углами обзора.
* **Высокая частота обновления экрана — 120 Гц** — движения на экране будут плавными и чёткими.
* **Три тыловые камеры** — делайте потрясающие снимки и видео в любых условиях.
* **Ёмкий аккумулятор на 5600 мАч** — долгое время работы без подзарядки.
* **Поддержка быстрой и беспроводной зарядки** — заряжайте устройство так, как вам удобно.
* **Пылевлагозащита IP59** — надёжная защита от пыли и влаги.
Дополнительные преимущества:
* поддержка двух SIM-карт;
* NFC и Bluetooth 6.0 для удобного обмена данными;
* сканер отпечатков пальцев для безопасности ваших данных;
* проводной интерфейс USB Type-C.
HUAWEI Mate X7 — это смартфон, который подчеркнёт ваш статус и станет надёжным помощником в повседневной жизни. Белый корпус из металла выглядит стильно и современно. Не упустите шанс стать обладателем одного из самых передовых смартфонов 2026 года!
**Смартфон HUAWEI Mate X7 16+512Gb, белый (51098QYV)**
Познакомьтесь с будущим уже сегодня — смартфон HUAWEI Mate X7! Это устройство, которое сочетает в себе передовые технологии и элегантный дизайн.
**Почему стоит выбрать HUAWEI Mate X7?**
* **Мощный процессор HiSilicon Kirin 9030 Pro** — гарантирует высокую производительность и плавную работу даже самых требовательных приложений.
* **16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти** — достаточно места для всех ваших файлов, приложений и мультимедиа.
* **Складной дизайн** — удобство и компактность в одном устройстве.
* **Яркий и чёткий OLED-дисплей с диагональю 8 дюймов и разрешением 2416 x 2210** — наслаждайтесь реалистичным изображением и широкими углами обзора.
* **Высокая частота обновления экрана — 120 Гц** — движения на экране будут плавными и чёткими.
* **Три тыловые камеры** — делайте потрясающие снимки и видео в любых условиях.
* **Ёмкий аккумулятор на 5600 мАч** — долгое время работы без подзарядки.
* **Поддержка быстрой и беспроводной зарядки** — заряжайте устройство так, как вам удобно.
* **Пылевлагозащита IP59** — надёжная защита от пыли и влаги.
Дополнительные преимущества:
* поддержка двух SIM-карт;
* NFC и Bluetooth 6.0 для удобного обмена данными;
* сканер отпечатков пальцев для безопасности ваших данных;
* проводной интерфейс USB Type-C.
HUAWEI Mate X7 — это смартфон, который подчеркнёт ваш статус и станет надёжным помощником в повседневной жизни. Белый корпус из металла выглядит стильно и современно. Не упустите шанс стать обладателем одного из самых передовых смартфонов 2026 года!
Смартфон Huawei Mate X7 16/512Gb (51098QYV) White - по цене 128560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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