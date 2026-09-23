Фен Trouver Shine 20 Silver (AMSH20)
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Характеристики
Мощность, Вт
1800
Цвет
серебристый
Количество скоростей воздушного потока
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733934
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Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
1800
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
серебристый
Комплектация
документация, круглая насадка-щетка для объема, насадка-концентратор, насадка для деликатной сушки
Количество скоростей воздушного потока
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х11
Вес, кг.
1
Описание товара Фен Trouver Shine 20 Silver (AMSH20)
В зависимости от густоты локонов и степени влажности фен TROUVER Shine 20 позволяет использовать 3 скоростных и 4 температурных режима, функцию холодного обдува для закрепления прически. Генератор ионов снимает с волос накопившееся статическое электричество. Съемный фильтр упрощает очистку устройства от волосков, пыли и прочих загрязнений. Встроенная система защиты отключает фен при перегреве.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Мощность, Вт
1800
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
серебристый
Комплектация
документация, круглая насадка-щетка для объема, насадка-концентратор, насадка для деликатной сушки
Количество скоростей воздушного потока
3
Страна производитель
Китай
В зависимости от густоты локонов и степени влажности фен TROUVER Shine 20 позволяет использовать 3 скоростных и 4 температурных режима, функцию холодного обдува для закрепления прически. Генератор ионов снимает с волос накопившееся статическое электричество. Съемный фильтр упрощает очистку устройства от волосков, пыли и прочих загрязнений. Встроенная система защиты отключает фен при перегреве.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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