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Фен Trouver Shine 20 Silver (AMSH20) купить с доставкой в Москве
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Фен Trouver Shine 20 Silver (AMSH20)

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Фен Trouver Shine 20 Silver (AMSH20) - фото 1
Фен Trouver Shine 20 Silver (AMSH20) - фото 2
Фен Trouver Shine 20 Silver (AMSH20) - фото 3
Фен Trouver Shine 20 Silver (AMSH20) - фото 4
Фен Trouver Shine 20 Silver (AMSH20) - фото 5
Фен Trouver Shine 20 Silver (AMSH20) - фото 6
Фен Trouver Shine 20 Silver (AMSH20) - фото 7
Фен Trouver Shine 20 Silver (AMSH20) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1800
Цвет
серебристый
Количество скоростей воздушного потока
3
  • Фен Trouver Shine 20 Silver (AMSH20) - фото 1
  • Фен Trouver Shine 20 Silver (AMSH20) - фото 2
  • Фен Trouver Shine 20 Silver (AMSH20) - фото 3
  • Фен Trouver Shine 20 Silver (AMSH20) - фото 4
  • Фен Trouver Shine 20 Silver (AMSH20) - фото 5
  • Фен Trouver Shine 20 Silver (AMSH20) - фото 6
  • Фен Trouver Shine 20 Silver (AMSH20) - фото 7
  • Фен Trouver Shine 20 Silver (AMSH20) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733934
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Характеристики

Бренд
Trouver
Мощность, Вт
1800
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
серебристый
Комплектация
документация, круглая насадка-щетка для объема, насадка-концентратор, насадка для деликатной сушки
Количество скоростей воздушного потока
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х11
Вес, кг.
1

Описание товара Фен Trouver Shine 20 Silver (AMSH20)

В зависимости от густоты локонов и степени влажности фен TROUVER Shine 20 позволяет использовать 3 скоростных и 4 температурных режима, функцию холодного обдува для закрепления прически. Генератор ионов снимает с волос накопившееся статическое электричество. Съемный фильтр упрощает очистку устройства от волосков, пыли и прочих загрязнений. Встроенная система защиты отключает фен при перегреве.

Отзывы о товаре Фен Trouver Shine 20 Silver (AMSH20)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Trouver
Мощность, Вт
1800
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
серебристый
Комплектация
документация, круглая насадка-щетка для объема, насадка-концентратор, насадка для деликатной сушки
Количество скоростей воздушного потока
3
Страна производитель
Китай
Описание
В зависимости от густоты локонов и степени влажности фен TROUVER Shine 20 позволяет использовать 3 скоростных и 4 температурных режима, функцию холодного обдува для закрепления прически. Генератор ионов снимает с волос накопившееся статическое электричество. Съемный фильтр упрощает очистку устройства от волосков, пыли и прочих загрязнений. Встроенная система защиты отключает фен при перегреве.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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