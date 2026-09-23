Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10)
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Характеристики
Описание товара Фен Trouver Shine 10 Gold (AMSH10)
TROUVER Shine 10 — деликатная забота о ваших волосах каждый день Оцените сушку нового уровня с TROUVER Shine 10. Этот фен не просто сушит — он ухаживает. Благодаря инновационной технологии ионизации и мягкому воздушному потоку, волосы остаются гладкими, блестящими и защищёнными. А эргономичный и лёгкий корпус делает укладку лёгкой и комфортной. Особенности, которые вы точно оцените: Инновационная технология AeroBlossom ?Создаёт равномерный и мягкий поток воздуха, не травмируя волосы — идеален даже для чувствительной кожи головы и тонких прядей. Мощный и бережный ?Бесщёточный мотор на 110 000 об/мин обеспечивает быструю сушку, сохраняя структуру волос. 4 режима сушки — под любые задачи ?В том числе: ???? Детский режим — мягкая температура и низкий шум ???? Холодный воздух — для фиксации укладки ?Меняются одним касанием — удобно даже во время сушки. 300 млн ионов Plasma ?Помогают убрать статическое электричество, приглаживают пушистость, устраняют запахи и придают волосам естественный блеск. Тихая работа — до 58 дБ ?Фен работает практически без шума — можно сушить волосы утром или поздно вечером, не мешая другим. Ультралёгкий и компактный ?Вес — всего 345 г, удобно держать в руке даже долго. Подойдёт и для домашнего, и для профессионального использования. Подходит для: Чувствительных волос и кожи головы Быстрой и бережной сушки каждый день Мам с детьми (детский режим) Стайлинга без перегрева и пушистости Тех, кто ценит стиль, комфорт и тишину
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