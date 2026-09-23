Фен Trouver Flip10 Pearl White (AMF10L)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
1500
Цвет
белый
Количество скоростей воздушного потока
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733925
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Мощность, Вт
1500
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
белый
Комплектация
документация, насадка для разглаживания волос, цилиндрическая насадка для завивки х 2 шт., чехол
Количество скоростей воздушного потока
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х41х32
Вес, г.
900
Описание товара Фен Trouver Flip10 Pearl White (AMF10L)
Фен Trouver Flip 10 с дизайном в белом и золотистом цветах поддерживает 4 температурных режима и 2 скорости воздушного потока. Предусмотрена функция подачи холодного воздуха. Регулировка нагрева и воздушного потока производится независимо. Мощность фена – 1500 Вт.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Мощность, Вт
1500
Длина сетевого шнура, м
1.8
Цвет
белый
Комплектация
документация, насадка для разглаживания волос, цилиндрическая насадка для завивки х 2 шт., чехол
Количество скоростей воздушного потока
2
Страна производитель
Китай
Фен Trouver Flip 10 с дизайном в белом и золотистом цветах поддерживает 4 температурных режима и 2 скорости воздушного потока. Предусмотрена функция подачи холодного воздуха. Регулировка нагрева и воздушного потока производится независимо. Мощность фена – 1500 Вт.
Фен Trouver Flip10 Pearl White (AMF10L) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фен Trouver Flip10 Pearl White (AMF10L)