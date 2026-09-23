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Ингалятор Beurer IH26 компрессорный стационарный белый купить с доставкой в Москве
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Ингалятор Beurer IH26 компрессорный стационарный белый

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Ингалятор Beurer IH26 компрессорный стационарный белый - фото 1
Ингалятор Beurer IH26 компрессорный стационарный белый - фото 2
Ингалятор Beurer IH26 компрессорный стационарный белый - фото 3
Ингалятор Beurer IH26 компрессорный стационарный белый - фото 4
Ингалятор Beurer IH26 компрессорный стационарный белый - фото 5
Ингалятор Beurer IH26 компрессорный стационарный белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ингалятор
  • Ингалятор Beurer IH26 компрессорный стационарный белый - фото 1
  • Ингалятор Beurer IH26 компрессорный стационарный белый - фото 2
  • Ингалятор Beurer IH26 компрессорный стационарный белый - фото 3
  • Ингалятор Beurer IH26 компрессорный стационарный белый - фото 4
  • Ингалятор Beurer IH26 компрессорный стационарный белый - фото 5
  • Ингалятор Beurer IH26 компрессорный стационарный белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732799
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Характеристики

Бренд
BEURER
Тип товара
Ингалятор
Высота, см
14.8
Емкость резервуара для лекарства, мл
8
Питание от сети
да
Тип ингалятора
компрессорный
Тип маски
детская, взрослая
Ширина, см
14.1
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
22х19х16
Вес, г.
413

Описание товара Ингалятор Beurer IH26 компрессорный стационарный белый

Рабочее давление от 0,8 до 1,45 бар. Наличие насадки как для рта, так и для носа. Выходной объем аэрозоля 0,326 мл. Объем наполнения распылителя 2 - 8 мл. Расход лекарственного препарата 0,3 мл/мин. Звуковое давление 52 дБА. Скорость распыления 0,132 мл/мин. Размер частиц (MMAD) 3,07 мкм.

Отзывы о товаре Ингалятор Beurer IH26 компрессорный стационарный белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BEURER
Тип товара
Ингалятор
Высота, см
14.8
Емкость резервуара для лекарства, мл
8
Питание от сети
да
Тип ингалятора
компрессорный
Тип маски
детская, взрослая
Ширина, см
14.1
Страна производитель
Германия
Описание
Рабочее давление от 0,8 до 1,45 бар. Наличие насадки как для рта, так и для носа. Выходной объем аэрозоля 0,326 мл. Объем наполнения распылителя 2 - 8 мл. Расход лекарственного препарата 0,3 мл/мин. Звуковое давление 52 дБА. Скорость распыления 0,132 мл/мин. Размер частиц (MMAD) 3,07 мкм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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