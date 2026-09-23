Ингалятор Beurer IH26 компрессорный стационарный белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ингалятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732799
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ингалятор
Высота, см
14.8
Емкость резервуара для лекарства, мл
8
Питание от сети
да
Тип ингалятора
компрессорный
Тип маски
детская, взрослая
Ширина, см
14.1
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
22х19х16
Вес, г.
413
Описание товара Ингалятор Beurer IH26 компрессорный стационарный белый
Рабочее давление от 0,8 до 1,45 бар. Наличие насадки как для рта, так и для носа. Выходной объем аэрозоля 0,326 мл. Объем наполнения распылителя 2 - 8 мл. Расход лекарственного препарата 0,3 мл/мин. Звуковое давление 52 дБА. Скорость распыления 0,132 мл/мин. Размер частиц (MMAD) 3,07 мкм.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Ингалятор
Высота, см
14.8
Емкость резервуара для лекарства, мл
8
Питание от сети
да
Тип ингалятора
компрессорный
Тип маски
детская, взрослая
Ширина, см
14.1
Страна производитель
Германия
Рабочее давление от 0,8 до 1,45 бар. Наличие насадки как для рта, так и для носа. Выходной объем аэрозоля 0,326 мл. Объем наполнения распылителя 2 - 8 мл. Расход лекарственного препарата 0,3 мл/мин. Звуковое давление 52 дБА. Скорость распыления 0,132 мл/мин. Размер частиц (MMAD) 3,07 мкм.
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