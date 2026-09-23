Ингалятор Beurer IH21 компрессорный стационарный белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ингалятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732798
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ингалятор
Высота, см
10
Емкость резервуара для лекарства, мл
8
Питание от сети
да
Тип ингалятора
компрессорный
Тип маски
детская, взрослая
Ширина, см
18
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
36х19х11
Вес, кг.
1.3
Описание товара Ингалятор Beurer IH21 компрессорный стационарный белый
Ингалятор с технологией сжатого воздуха применяется для лечения респираторных заболеваний. Благодаря короткой продолжительности ингаляции процедура не доставляет неприятных ощущений. Рабочее давление: примерно от 0,8 до 1,45 бара.
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Бренд
Тип товара
Ингалятор
Высота, см
10
Емкость резервуара для лекарства, мл
8
Питание от сети
да
Тип ингалятора
компрессорный
Тип маски
детская, взрослая
Ширина, см
18
Страна производитель
Германия
Ингалятор с технологией сжатого воздуха применяется для лечения респираторных заболеваний. Благодаря короткой продолжительности ингаляции процедура не доставляет неприятных ощущений. Рабочее давление: примерно от 0,8 до 1,45 бара.
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