Top.Mail.Ru
Дальномер лазерный CONDTROL Vector 200 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дальномер лазерный CONDTROL Vector 200

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дальномер азерный CONDTROL Vector 200 - фото 1
Дальномер азерный CONDTROL Vector 200 - фото 2
Дальномер азерный CONDTROL Vector 200 - фото 3
Дальномер азерный CONDTROL Vector 200 - фото 4
Дальномер азерный CONDTROL Vector 200 - фото 5
Дальномер азерный CONDTROL Vector 200 - фото 6
Дальномер азерный CONDTROL Vector 200 - фото 7
Дальномер азерный CONDTROL Vector 200 - фото 8
Дальномер азерный CONDTROL Vector 200 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дальномеры
  • Дальномер азерный CONDTROL Vector 200 - фото 1
  • Дальномер азерный CONDTROL Vector 200 - фото 2
  • Дальномер азерный CONDTROL Vector 200 - фото 3
  • Дальномер азерный CONDTROL Vector 200 - фото 4
  • Дальномер азерный CONDTROL Vector 200 - фото 5
  • Дальномер азерный CONDTROL Vector 200 - фото 6
  • Дальномер азерный CONDTROL Vector 200 - фото 7
  • Дальномер азерный CONDTROL Vector 200 - фото 8
  • Дальномер азерный CONDTROL Vector 200 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 850 руб. 
Начислим 1472 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732152
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Дальномер лазерный CONDTROL Vector 200
24 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Дальномеры
Встроенный прицел
Да
Вычисление площади
да
Вычисление углов
да
Габариты, мм
163 х 64 х 31 мм
Дальность измерения с/без отражателем, м
200
Длина волны, нм
635
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
4
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Погрешность, мм
1
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х7
Вес, г.
410

Описание товара Дальномер лазерный CONDTROL Vector 200

Лазерный дальномер нового поколения профессиональной серии с непревзойденным диапазоном работы на улице и уникальными функциями Point-to-Point, AreaCam. Цифровой видоискатель с 8-кратным увеличением Диапазон измерения от 0,05 до 200 метров Приложение CONDTROL Smart Measure для создания фотоскетчей с размерами и построения планов помещений Поворотный 2.4’’ IPS-дисплей обеспечивает лучшую видимость на улице Длиннофокусная оптика обеспечивает стабильную работу на больших дистанциях Автоматическое распознавание откидной пятки Интеллектуальная технология Area CAM позволяет вычислять габариты и площадь объекта по фото. Для получения точных вычислений, дальномер должен раполагаться под прямым углом к объекту. Поверхность объекта должна располагаться в единой плоскости без уступов и перепадов поверхности. Лазерный луч направляется в центр измеряемого объекта. Возможна точная настройка курсоров в соответствии с габаритами объекта, даже на статичном фото после проведенного замера. Функция Point-to-Point (P2P), позволяет измерять расстояние между двумя произвольными точками в пространстве. Такая возможность достигается, благодаря встроенному 3D акселерометру. Сделав всего два замера, пользователь может определить длину отрезка, даже если этот отрезок проходит сквозь здания или препятствия (стена, деревья, забор и т. д.).

Отзывы о товаре Дальномер лазерный CONDTROL Vector 200




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Дальномеры
Встроенный прицел
Да
Вычисление площади
да
Вычисление углов
да
Габариты, мм
163 х 64 х 31 мм
Дальность измерения с/без отражателем, м
200
Длина волны, нм
635
Класс лазера
2
Кол-во точек начала отсчета
4
Непрерывное измерение
да
Определение mах и min значений
да
Развернуть
Погрешность, мм
1
Функция Пифагора
да
Функция расчета объема
да
Функция сложение/вычитание
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный дальномер нового поколения профессиональной серии с непревзойденным диапазоном работы на улице и уникальными функциями Point-to-Point, AreaCam. Цифровой видоискатель с 8-кратным увеличением Диапазон измерения от 0,05 до 200 метров Приложение CONDTROL Smart Measure для создания фотоскетчей с размерами и построения планов помещений Поворотный 2.4’’ IPS-дисплей обеспечивает лучшую видимость на улице Длиннофокусная оптика обеспечивает стабильную работу на больших дистанциях Автоматическое распознавание откидной пятки Интеллектуальная технология Area CAM позволяет вычислять габариты и площадь объекта по фото. Для получения точных вычислений, дальномер должен раполагаться под прямым углом к объекту. Поверхность объекта должна располагаться в единой плоскости без уступов и перепадов поверхности. Лазерный луч направляется в центр измеряемого объекта. Возможна точная настройка курсоров в соответствии с габаритами объекта, даже на статичном фото после проведенного замера. Функция Point-to-Point (P2P), позволяет измерять расстояние между двумя произвольными точками в пространстве. Такая возможность достигается, благодаря встроенному 3D акселерометру. Сделав всего два замера, пользователь может определить длину отрезка, даже если этот отрезок проходит сквозь здания или препятствия (стена, деревья, забор и т. д.).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дальномер лазерный CONDTROL Vector 200 – стоимость товара 24850 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...