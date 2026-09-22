Лейка для душа AM.PM Above F029X022, хром
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Лейка для душа AM.PM Above F029X022, хром
Ручной душ Above — олицетворение баланса форм и геометрии в линейке AM.PM. Коллекция Above играет с пропорциями создавая ощущение простора и лёгкости. Тонкие линии и выверенные объёмы визуально «расширяют» пространство. Ручной душ разработан немецким in-house агентством AM.PM и отражает философию коллекции — максимум визуального эффекта без лишних деталей. Увеличенный размер ручного душа и точная подача воды превращают каждый приём душа в небольшую wellness-процедуру. Дизайн продуман так чтобы модель органично сочеталась с другими элементами коллекции Above. Высокая прочность покрытия Everlast превосходит отраслевые стандарты износостойкости. Поверхность устойчива к царапинам и воздействию влаги поэтому ручной душ Above сохраняет ювелирный блеск даже спустя годы эксплуатации.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Отзывы о товаре Лейка для душа AM.PM Above F029X022, хром