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Инжектор Ubiquiti U-PoE++ купить с доставкой в Москве
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Инжектор Ubiquiti U-PoE++

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Инжектор Ubiquiti U-PoE++ - фото 2
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Инжектор Ubiquiti U-PoE++ - фото 6
Инжектор Ubiquiti U-PoE++ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Выходная мощность
60
Выходной ток, А
1.25
Выходное напряжение, В
48
Габариты (ШxВxГ)
106 x 34 x 63 мм
  • Инжектор Ubiquiti U-PoE++ - фото 1
  • Инжектор Ubiquiti U-PoE++ - фото 2
  • Инжектор Ubiquiti U-PoE++ - фото 3
  • Инжектор Ubiquiti U-PoE++ - фото 4
  • Инжектор Ubiquiti U-PoE++ - фото 5
  • Инжектор Ubiquiti U-PoE++ - фото 6
  • Инжектор Ubiquiti U-PoE++ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб. 
Начислим 103 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729712
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Инжектор Ubiquiti U-PoE++
4 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип инжектора
Активный
Выходная мощность
60
Выходной ток, А
1.25
Выходное напряжение, В
48
Стандарт PoE
PoE++ (802.3bt)
Габариты (ШxВxГ)
106 x 34 x 63 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х5
Вес, г.
400

Описание товара Инжектор Ubiquiti U-PoE++

PoE адаптер, Ubiquiti, U-PoE++, PoE Injector 48VDC 60W Gbit, 802.3af/at/bt, 10/100/1000Mbps Ethernet, 100–240V AC Этот адаптер предназначен для питания устройств UniFi PoE++, в том числе в системах с беспроводными сетями mesh. Он также помогает уменьшить нагрузку на электропитание от коммутаторов PoE. Функции: Обеспечивает до 60 Вт PoE++ Подходит для устройств с высоким потреблением энергии, таких как UA Hub и G4 PTZ. Защита от перенапряжения, пикового импульса и перегрузки по току Включает порт RJ45 для подключения данных, кабель питания с заземлением и выход PoE++. Динамический светодиодный индикатор, показывающий устройство и текущий статус

Отзывы о товаре Инжектор Ubiquiti U-PoE++




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип инжектора
Активный
Выходная мощность
60
Выходной ток, А
1.25
Выходное напряжение, В
48
Стандарт PoE
PoE++ (802.3bt)
Габариты (ШxВxГ)
106 x 34 x 63 мм
Страна производитель
Китай
Описание
PoE адаптер, Ubiquiti, U-PoE++, PoE Injector 48VDC 60W Gbit, 802.3af/at/bt, 10/100/1000Mbps Ethernet, 100–240V AC Этот адаптер предназначен для питания устройств UniFi PoE++, в том числе в системах с беспроводными сетями mesh. Он также помогает уменьшить нагрузку на электропитание от коммутаторов PoE. Функции: Обеспечивает до 60 Вт PoE++ Подходит для устройств с высоким потреблением энергии, таких как UA Hub и G4 PTZ. Защита от перенапряжения, пикового импульса и перегрузки по току Включает порт RJ45 для подключения данных, кабель питания с заземлением и выход PoE++. Динамический светодиодный индикатор, показывающий устройство и текущий статус
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Инжектор Ubiquiti U-PoE++ - по цене 4140 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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