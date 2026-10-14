Точка доступа TP-Link EAP650 D120-Outdoor
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 710 руб.
В наличии
Код товара: 723654
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
19 710 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.1
Описание товара Точка доступа TP-Link EAP650 D120-Outdoor
Точка доступа TP-Link EAP650 D120-Outdoor
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 740 руб.4685 руб. в СплитТочка доступа Ubiquiti U6-Pro (U6-Pro)
-
В наличииЦена 18 880 руб.4720 руб. в СплитWi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-LR
-
В наличииЦена 18 890 руб.4723 руб. в СплитWi-Fi точка доступа MikroTik cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-E
-
В наличииЦена 20 910 руб.5228 руб. в СплитWi-Fi точка доступа UBIQUITI U6-Mesh-Pro
-
В наличииЦена 21 390 руб.5348 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP683 UR
-
В наличииЦена 23 350 руб.5838 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti U6-IW
-
В наличииЦена 26 950 руб.6738 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP772
-
В наличииЦена 27 810 руб.6953 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP770
-
В наличииЦена 28 720 руб.7180 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti RP-5AC-Gen2
-
В наличииЦена 30 540 руб.7635 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP772-Outdoor
-
В наличииЦена 37 830 руб.9458 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP787
-
В наличииЦена 39 550 руб.9888 руб. в СплитLTE-роутер MikroTik LHGGM&EG18-EA
Точка доступа TP-Link EAP650 D120-Outdoor
Точка доступа TP-Link EAP650 D120-Outdoor - этот товар вы можете купить по цене 19710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Точка доступа TP-Link EAP650 D120-Outdoor