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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
астрономический
Диаметр объектива
100
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
53-74
Увеличение
25x
Цвет корпуса
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722771
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Описание товара Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100
Levenhuk Bruno PLUS 25x100 – бинокль для требовательных пользователей, сочетающий мощь компактного телескопа с преимуществами стереоскопического зрения. Прибор открывает путь к тщательному исследованию сверхдальних наземных объектов, а также небесных тел, позволяя любоваться спиральными галактиками, различать звезды в шаровых скоплениях, изучать туманности и даже наблюдать некоторые астероиды. Бинокль обладает 25-кратным увеличением для детального астрономического и наземного наблюдения на значительной дистанции. Два объектива диаметром 100 мм обеспечивают высокое светопропускание. Оптическая схема построена на Porro-призмах из стекла BaK-4, а объективы выполнены из линз K9/F4. Все оптические элементы многократно просветлены, что сохраняет четкость и контрастность изображения по всему полю зрения в сложных условиях наблюдения – это высоко ценится астрономами-любителями и натуралистами.
Levenhuk Bruno PLUS 25x100 – бинокль для требовательных пользователей, сочетающий мощь компактного телескопа с преимуществами стереоскопического зрения. Прибор открывает путь к тщательному исследованию сверхдальних наземных объектов, а также небесных тел, позволяя любоваться спиральными галактиками, различать звезды в шаровых скоплениях, изучать туманности и даже наблюдать некоторые астероиды. Бинокль обладает 25-кратным увеличением для детального астрономического и наземного наблюдения на значительной дистанции. Два объектива диаметром 100 мм обеспечивают высокое светопропускание. Оптическая схема построена на Porro-призмах из стекла BaK-4, а объективы выполнены из линз K9/F4. Все оптические элементы многократно просветлены, что сохраняет четкость и контрастность изображения по всему полю зрения в сложных условиях наблюдения – это высоко ценится астрономами-любителями и натуралистами.
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