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Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 купить с доставкой в Москве
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Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100

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Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 1
Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 2
Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 3
Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 4
Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 5
Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 6
Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 7
Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 8
Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 9
Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 10
Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 11
Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 12
Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 13
Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 14
Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 15
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Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 19
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
астрономический
Диаметр объектива
100
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
53-74
Увеличение
25x
Цвет корпуса
черный
  • Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 3
  • Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 4
  • Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 5
  • Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 6
  • Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 7
  • Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 8
  • Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 9
  • Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 10
  • Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 11
  • Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 12
  • Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 13
  • Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 14
  • Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 15
  • Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 16
  • Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 17
  • Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 18
  • Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 19
  • Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722771
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
астрономический
Диаметр объектива
100
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
53-74
Увеличение
25x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х37х21
Вес, кг.
8.86

Описание товара Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100

Levenhuk Bruno PLUS 25x100 – бинокль для требовательных пользователей, сочетающий мощь компактного телескопа с преимуществами стереоскопического зрения. Прибор открывает путь к тщательному исследованию сверхдальних наземных объектов, а также небесных тел, позволяя любоваться спиральными галактиками, различать звезды в шаровых скоплениях, изучать туманности и даже наблюдать некоторые астероиды. Бинокль обладает 25-кратным увеличением для детального астрономического и наземного наблюдения на значительной дистанции. Два объектива диаметром 100 мм обеспечивают высокое светопропускание. Оптическая схема построена на Porro-призмах из стекла BaK-4, а объективы выполнены из линз K9/F4. Все оптические элементы многократно просветлены, что сохраняет четкость и контрастность изображения по всему полю зрения в сложных условиях наблюдения – это высоко ценится астрономами-любителями и натуралистами.

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk Bruno PLUS 25x100




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Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Назначение
астрономический
Диаметр объектива
100
Регулировка расстояния между зрачками
да
Межзрачковое расстояние
53-74
Увеличение
25x
Футляр/чехол в комплекте
да
Цвет корпуса
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Levenhuk Bruno PLUS 25x100 – бинокль для требовательных пользователей, сочетающий мощь компактного телескопа с преимуществами стереоскопического зрения. Прибор открывает путь к тщательному исследованию сверхдальних наземных объектов, а также небесных тел, позволяя любоваться спиральными галактиками, различать звезды в шаровых скоплениях, изучать туманности и даже наблюдать некоторые астероиды. Бинокль обладает 25-кратным увеличением для детального астрономического и наземного наблюдения на значительной дистанции. Два объектива диаметром 100 мм обеспечивают высокое светопропускание. Оптическая схема построена на Porro-призмах из стекла BaK-4, а объективы выполнены из линз K9/F4. Все оптические элементы многократно просветлены, что сохраняет четкость и контрастность изображения по всему полю зрения в сложных условиях наблюдения – это высоко ценится астрономами-любителями и натуралистами.
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