Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMX 25л. 900Вт, черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMX 25л. 900Вт, черная
Разнообразное меню благодаря использованию гриля Микроволновая печь подарит вам тосты с растопленной моцареллой и сочную курицу гриль. Дополнительная функция гриля поможет вам быстро создать любимые блюда. Функция размораживания: любимые продукты оттают быстрее Функция размораживания микроволновой печи быстро подготовит замороженные продукты. Введите тип продукта и вес — микроволновая печь автоматически вычислит требуемое время. Затем она приступит к размораживанию, сохраняя как вкус, так и текстуру. Микроволны — возможность облегчить ежедневные кулинарные задачи Микроволны — ваша прямая дорога к быстрым и вкусным блюдам. Вы сможете растопить шоколад, разморозить любимую запеканку или разогреть пищу одним касанием. Это быстрый и простой подход к созданию вкусной еды. Разнообразное меню благодаря использованию гриля Микроволновая печь подарит вам тосты с растопленной моцареллой и сочную курицу гриль. Дополнительная функция гриля поможет вам быстро создать любимые блюда.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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