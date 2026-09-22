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Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMX 25л. 900Вт, черная купить с доставкой в Москве
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Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMX 25л. 900Вт, черная

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Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMX 25л. 900Вт, черная - фото 1
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMX 25л. 900Вт, черная - фото 2
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMX 25л. 900Вт, черная - фото 3
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMX 25л. 900Вт, черная - фото 4
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMX 25л. 900Вт, черная - фото 5
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMX 25л. 900Вт, черная - фото 6
Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMX 25л. 900Вт, черная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Мощность микроволн
900 Вт
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMX 25л. 900Вт, черная - фото 1
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMX 25л. 900Вт, черная - фото 2
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMX 25л. 900Вт, черная - фото 3
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMX 25л. 900Вт, черная - фото 4
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMX 25л. 900Вт, черная - фото 5
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMX 25л. 900Вт, черная - фото 6
  • Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMX 25л. 900Вт, черная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719170
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
38.8 х 59.5 х 37.7 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х48х47
Вес, кг.
20.5

Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMX 25л. 900Вт, черная

Разнообразное меню благодаря использованию гриля Микроволновая печь подарит вам тосты с растопленной моцареллой и сочную курицу гриль. Дополнительная функция гриля поможет вам быстро создать любимые блюда. Функция размораживания: любимые продукты оттают быстрее Функция размораживания микроволновой печи быстро подготовит замороженные продукты. Введите тип продукта и вес — микроволновая печь автоматически вычислит требуемое время. Затем она приступит к размораживанию, сохраняя как вкус, так и текстуру. Микроволны — возможность облегчить ежедневные кулинарные задачи Микроволны — ваша прямая дорога к быстрым и вкусным блюдам. Вы сможете растопить шоколад, разморозить любимую запеканку или разогреть пищу одним касанием. Это быстрый и простой подход к созданию вкусной еды. Разнообразное меню благодаря использованию гриля Микроволновая печь подарит вам тосты с растопленной моцареллой и сочную курицу гриль. Дополнительная функция гриля поможет вам быстро создать любимые блюда.

Отзывы о товаре Встраиваемая микроволновая печь Electrolux LMS4253TMX 25л. 900Вт, черная




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Исполнение
встраиваемая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Нержавеющая сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
кварцевый
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
38.8 х 59.5 х 37.7 см
Страна производитель
Китай
Описание
Разнообразное меню благодаря использованию гриля Микроволновая печь подарит вам тосты с растопленной моцареллой и сочную курицу гриль. Дополнительная функция гриля поможет вам быстро создать любимые блюда. Функция размораживания: любимые продукты оттают быстрее Функция размораживания микроволновой печи быстро подготовит замороженные продукты. Введите тип продукта и вес — микроволновая печь автоматически вычислит требуемое время. Затем она приступит к размораживанию, сохраняя как вкус, так и текстуру. Микроволны — возможность облегчить ежедневные кулинарные задачи Микроволны — ваша прямая дорога к быстрым и вкусным блюдам. Вы сможете растопить шоколад, разморозить любимую запеканку или разогреть пищу одним касанием. Это быстрый и простой подход к созданию вкусной еды. Разнообразное меню благодаря использованию гриля Микроволновая печь подарит вам тосты с растопленной моцареллой и сочную курицу гриль. Дополнительная функция гриля поможет вам быстро создать любимые блюда.
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Отзывы


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